El Hércules resta gravedad a la 'lesión' de Mehdi Puch

Todo quedará en un susto... o eso parece a juzgar por las palabras del entrenador del Hércules, Beto Company, que está convencido de que el centrocampista parisino estará en la convocatoria del domingo y que el francoargelino disputará el clásico frente al Real Murcia. Según el preparador blanquiazul, las pruebas médicas que se la han practicado este viernes, a primera hora de la mañana, al jugador "han descartado una lesión", por lo que está en condiciones de participar en el duelo de máxima rivalidad que cierra la jornada 27.

Mehdi Puch, que ahora entra en los últimos días del mes de Ramadán, con todo lo que eso supone de desgaste después de tres semanas sin poder comer ni hidratarse mientras el sol no se haya escondido, encendió el jueves las alarmas al retirarse de la sesión de trabajo poco antes de la conclusión de la misma. El motivo, una molestia en la parte posterior del muslo. Por precaución, el futbolista galo optó por irse a la ducha y parar para guardar reposo hasta someterse al examen médico. Tras él, su preparador es muy optimista.

Mehdi Puch se adueña del ablón rodeado de jugadores del Atlético Madrileño en el último empate del Hércules. / Eduardo Candel Reviejo / LOF

"Fue en la última jugada del entrenamiento. Experimentó una sensación un poco rara en la parte posterior de la pierna, entonces se ha hecho una parte de las pruebas, y esa primera parte nos descartan lesión. Estamos pendiente de otras más, pero, en principio, con ese descarte de lesión, pues estamos tranquilos. A partir de ahí, pues iremos valorando las sensaciones que tienen el futbolista", ha descrito Beto Company, quien también ha explicado que la alarma puede haberse disparado sin un motivo definitivo debido a la juventud de Mehdi y a su inexperiencia.

Precaución hasta el clásico

"Es un chico que no se ha roto nunca, que no ha tenido lesiones musculares. Igual le falta un poco de conocimiento del cuerpo en ese sentido, en el hecho de haber tenido alguna experiencia de esas antes para poder comparar. También está en Ramadán, con lo cual también afecta un poco, sobre todo ahora, en estos primeros días de mucho calor. Entonces vamos a ver cómo recupera esas sensaciones. Pero lo bueno es que esa primera parte de las pruebas nos dicen que no hay una lesión como tal. Así que estamos esperando la segunda parte de las pruebas que nos confirmen el resultado", ha reiterado, agregando su intención de incluirle en la lista de hombres que pueden jugar el clásico en el Rico Pérez.

Beto Company, durante la rueda de prensa previa al Hércules-Murcia de la la jornada 28 en Alicante. / HCF

"No está descartado, que va qué va, al contrario. Simplemente, es que hoy no ha entrenado con el grupo, obviamente, aunque ya teníamos el diagnóstico de la primera prueba, que nos ha tranquilizado a todos en ese sentido. Pero está descansando. Yo tengo la sensación de que va a estar en la convocatoria y luego ya decidimos, según las sensaciones que tenga el chico, también, obviamente, decidiremos lo mejor para el equipo", admite el técnico valenciano, que tampoco quiere pillarse los dedos, bien para no dar pistas al adversario, bien porque realmente el parisino, que se ha hecho indispensable en el sistema de juego del entrenador del Hércules porque es quien canaliza casi todas las ofensivas.