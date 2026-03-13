San Vicente y el Hércules se unen para hacer crecer el sentimiento blanquiazul

El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig y el Hércules de Alicante han firmado este viernes un acuerdo de colaboración destinado a promover el deporte y la afición en el municipio. El convenio fue rubricado por el alcalde, Pachi Pascual, y el presidente del conjunto blanquiazul, Carlos Parodi, acompañados por el concejal de Deportes, Ricardo Bernabeu. El primer edil destacó que el acuerdo busca "fomentar el deporte, la afición y los hábitos saludables entre los más jóvenes, así como reconocer a un equipo histórico y estrechar una cooperación beneficiosa para la ciudad y los clubes".

El máximo dirigente herculano recordó la vinculación histórica del club que preside con San Vicente, a la que definió como "muy herculana", y señaló que el acuerdo permitirá consolidar todavía más el sentimiento blanquiazul en la provincia.

El pacto sellado, tal y como ha sucedido con otros municipios de la provincia esta temporada, contempla la entrega de invitaciones para partidos, visitas guiadas a entrenamientos, charlas de jugadores y cuerpo técnico, organización de partidos amistosos y torneos con clubes locales, así como opción preferente sobre futbolistas destacados del municipio.

El alcalde Pachi Pascual conversa con Carlos Parodi con el concejal Ricardo Bernabéu tras él. / INFORMACIÓN

El concejal de Deportes ha celebrado el acuerdo que se pone en marcha como muestra de la afición blanquiazul compartida por muchos sanvicenteros. Bernabeu ha asegurado que "el sentimiento rompe las barreras de la ciudad de Alicante y, para nosotros, por cercanía, es nuestro club referente; ahora, además, este acuerdo permitirá acercar el equipo al fútbol base y los coles a los partidos, a los entrenamientos o a las ruedas de prensa".

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También se prevé la participación de futbolistas, cuerpo técnico y directivos en actos de las fiestas patronales y navideñas, y la promoción de productos y eventos locales durante los encuentros de liga en el Rico Pérez.