Altas, bajas y posible once titular de Beto Company para el Hércules-Real Murcia

El Hércules vuelve a la competición con una cita transcendente, y no solo por la necesidad de sumar puntos ahora que la liga está a punto de entrar en las diez últimas jornadas, sino porque debe demostrar que puede ofrecer un buen rendimiento a pesar de las numerosas bajas con las que ha de lidiar hasta final de curso. Los alicantinos reciben este domingo a un Real Murcia en horas bajas, que el miércoles salió momentáneamente de la zona de descenso, pero que continúa ligado a ella porque está igualado con quien ahora mismo la delimita, el Nàstic de Tarragona.

Clasificación del Grupo 2 de Primera RFEF tras la recuperación de todos los partidos aplazados. / RFEF

Altas y bajas del Hércules para el clásico

Beto Company recupera a Nacho Monsalve, que estaría en disposición de formar de inicio frente al Real Murcia después de una semana completa ejercitándose al mismo ritmo que los demás. El dolor en las costillas (sin fisura) que le provocó un encontronazo con un futbolista del Juventud Torremolinos, le ha tenido dos jornadas en blanco, sin competir, y se ha perdido los compromisos contra Eldense y Atlético Madrileño, las dos citas en las que Alejandro Sotillos vivió los dos polos opuestos del deporte.

Alberto Toril, más de un mes después del anuncio de su contratación, está, asegura su entrenador, en disposición de debutar con su nuevo club. Ha necesitado seis semanas en Alicante para ponerse a tono y estar en condiciones de competir a un nivel útil para la idea de juego que defiende Beto, de enorme desgaste físico. En teoría, vivirá sus primeros minutos con la camiseta del Hércules este domingo, contra el Real Murcia.

A pesar del optimismo mostrado por el preparador valenciano con la molestia que experimentó el jueves Mehdi Puch, lo cierto es que será duda hasta última hora. Todo hace indicar que estará presente en la convocatoria, lo que parece menos claro es que vaya a saltar al césped para formar de inicio. Si eso es así, es decir, parte como suplente, la ofensiva blanquiazul se resentirá porque el parisino canaliza la mayoría de acciones de ataque del Hércules desde su inscripción en la liga tras la apertura del mercado de fichajes de invierno.

Se quedan fuera

Carlos Abad continúa con el proceso de readaptación después de haber sido sometido a una cirugía en Barcelona para extraerle el apéndice hace poco más de un mes. El portero sigue cumpliendo plazos sin contratiempos y en breve volverá a la convocatoria, aunque esta semana, por indicación de los preparadores, se recomienda que aún no compita al 100%.

Carlos Abad, portero titular del Hércules hasta que tuvo que ser operado de apencitis en Barcelona. / Álvaro Egea / HCF

Continúan con su plan de recuperación Oriol Soldevila después de sufrir la rotura del ligamento cruzado en el inicio de la temporada; y Richie Dapaah, sin ficha por culpa de la grave lesión de rodilla que se produjo al final del curso anterior, cuando se le fracturó el tendón rotuliano. Los tres se vuelven a quedar al margen otra jornada más.

A ellos se han sumado esta semana dos nombres: Roger Colomina y Alejandro Sotillos, ambos pendientes de pasar por quirófano para resolver las roturas ligamentosas de sus rodillas, la izquierda en el caso del centrocampista y la derecha en el del central, que además tiene fracturado el menisco interno después de permanecer media hora sobre el césped tras su lesión en Alcalá de Henares.

Se queda también al margen Unai Ropero. Aunque el atacante no padece una dolencia grave en la articulación, sí mantiene una elevada irritación del tejido después de luxación que se produjo en el inicio del partido contra el filial del Atlético de Madrid, justo después de disponer de una ocasión muy clara de gol tras recibir un pase magistral de Andy Escudero. No se ha especificado el tiempo de baja del vitoriano, pero es seguro que este domingo no se vestirá de corto.

Posible once titular del Hércules frente al Real Murcia

Beto Company buscará la décima victoria de la temporada, la novena en casa en todo el curso, en un duelo de rivalidad histórico que regresa al Rico Pérez con las expectativas de afluencia de público visitante muy rebajadas debido a los malos resultados del conjunto grana en una temporada con tres entrenadores.

El once blanquiazul queda condicionado por la inclusión en él de Mehdi Puch. El técnico entiende que es el momento de darlo todo ahora que la temporada llega a su recta final, pero después de tres semanas de Ramadán, con el desgaste hídrico y nutricional que eso supone, no se va a arriesgar con el parisino, que acaba su mes sagrado el 18 de marzo, es decir, el miércoles de la semana que viene.

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Mehdi Puch esconde la pelota ante dos defensores del Atlético Madrileño en Alcalá de Henares. / Eduardo Candel Reviejo / LOF

Si finalmente el francoargelino se queda fuera, la formación inicial la integrarían, probablemente, Alessandro Blazic, en la portería; Samu Vázquez, Javi Rentero, Nacho Monsalve y Javi Jiménez, en defensa; con Ben Hamed y Josep Calavera en el doble pivote; con Antonio Aranda ejerciendo de enganche flanqueado por Andy Escudero en la derecha y Nico Espinosa en la izquierda; mientras Fran Sol recupera su lugar en la punta del ataque.