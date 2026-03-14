La Federación de Peñas Herculanas organiza un recibimiento previo al partido contra el Murcia

La Federación de Peñas Herculanas ha convocado a la afición blanquiazul el domingo para recibir al equipo antes del encuentro frente al Murcia.

Ante la controvertida semana que ha pasado la afición del Hércules con el revuelo de la grada de animación, la Federación de Peñas Herculanas, consciente de la importancia del partido, incrementada en un clásico como el Hércules-Murcia, ha respondido a las palabras de Beto Company en la rueda de prensa previa al partido, donde aseguraba que “juntos somos más fuertes”.

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Imagen promocional del recibimiento de la afición al equipo. / FPH

El recibimiento tendrá lugar este domingo, a partir de las 16 horas, en la puerta 0 del estadio José Rico Pérez.