Hércules-Murcia: un clásico para adivinar el futuro

Casi un siglo después, desde 1931, siguen cruzando sus realidades, de nuevo en un duelo transcendental, este marcado por las urgencias de ambos y por las numerosas bajas, que en el caso del Hércules son seis contando a Mehdi Puch, duda hasta última hora, aunque todo hace indicar que, tras 48 de reposo del parisino, Beto Company apostará por no forzar al galo por simple precaución, para que la sobrecarga no devenga en rotura.

En ese escenario, necesitados de puntos ambos, unos para apuntalar la permanencia sin tener que pasar apuros y otros para seguir creyendo que alcanzar el «play-off» es algo más que un deseo o una frase hecha. Hércules y Real Murcia, citados en el Rico Pérez este domingo (18:15 horas), cierran la jornada 28, una que los grana arrancan en puesto de descenso.

Ficha con todos los datos del partido y las alineaciones probables de Hércules y Real Murcia. / INFORMACIÓN

Esa alarma, ese miedo, esa inestabilidad social y económica que pesa sobre los murcianos es la que debe saber aprovechar el cuadro de Beto Company a pesar de las ausencias aseguradas: Carlos Abad, Oriol Soldevila, Richie Dapaah, Roger Colomina, Alejandro Sotillos, Unai Ropero y, probablemente, Mehdi Puch, que no tiene decidida ni su presencia en la convocatoria a juzgar por sus sensaciones un día antes del clásico.

Beto mantiene la duda de Mehdi Puch, aunque todo apunta a que no formará de inicio mientras que Curro Torres Curro puede recurrir a Flakus en la delantera después de dos semanas siendo suplente

Al Real Murcia no le va mejor en este campo. Curro Torres mostraba poca esperanza en la recuperación de alguno de los hombres que ya causaron baja el miércoles, frente al Marbella (1-1). Álvaro Bustos no entró en esa convocatoria por una dolencia muscular y se unió en la enfermería al exherculano Sergio Moyita y a Héctor Pérez, ambos convalecientes aún. Además, Víctor Narro y Pedro Benito son, como poco, duda.

Ben Hamed pierde el balón en la pugna con Sekou Djanbou en el partido jugado en Murcia en enero. / Alex Domínguez / ALEX DOMINGUEZ

La principal novedad en el once podría ser Flakus, que se ha quedado en el banquillo en las dos últimas citas ligueras de los pimentoneros. Su baja forma, pese a su excelente cartel como atacante, le han relegado a un rol secundario que puede revertir en Alicante, una ciudad inigualable en la que reivindicarse. En esa misma tesitura anda Fran Sol, venido a menos pese a ser pichichi del Hércules este curso (con 7 goles, 4 desde el punto de penalti).

Con Alberto Toril, supuestamente preparado para disputarle la titularidad, y sin la competencia de Ropero, el delantero madrileño puede utilizar el duelo de máxima rivalidad para reclamar su importancia en un estadio que le aplaude la entrega, pero que le exige mayor capacidad rematadora, algo que no ha demostrado todavía.

El Real Murcia viaja a la terreta con, de momento, medio millar de aficionados –muchos menos de los previstos–, después de encadenar nueve jornadas sin ganar y siendo una bomba de relojería. Ni en el compromiso aplazado en su día por el tren de borrascas invernales, el que le midió con el colista el miércoles en la Nueva Condomina, fue capaz de sumar de tres.

Al Hércules no le va mucho mejor en 2026, pero los blanquiazules son más sólidos como locales. Buscan su novena victoria en 14 comparecencias en el Rico Pérez. El Real Murcia ha ganado en 4 de sus 13 salidas, la última vez el pasado 4 de enero, en Sanlúcar de Barrameda.

Noticias relacionadas

Samu Vázquez festeja el tanto del empate en el Murcia-Hércules de la primera vuelta. / Alex Domínguez

Curiosamente, luego recibió a los blanquiazules, que con su empate postrero gracias al golpeo con barrera desde la frontal de Samu Vázquez, arruinaron el que parecía el despertar definitivo de los granas de la mano de Colunga. Todo listo para el clásico, capítulo 116: la angustia o la gloria aguardan...