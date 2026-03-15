Beto Company, tras el Hércules-Real Murcia: "El resultado es para estar contento, pero debemos mejorar en el juego"

El Hércules vuelve a ganar en el Rico Pérez, esta vez con un 2-0 frente al Real Murcia. Los de Beto Company consiguen sumar siete de los últimos nueve puntos posibles, pero ni eso parece suficiente para el valenciano: "Desde mi llegada he basado mi proyecto en la autoexigencia. No es solo ganar, sino también cómo ganas. El resultado es para estar contento, pero debemos mejorar en el juego".

En la primera parte, el Real Murcia pudo generar mucho más peligro. "Son un grandísimo rival y nos ha complicado mucho las cosas sobre todo en la primera parte. Necesitamos tener más fluidez", comentó Company. "Cuando un rival te aprieta es fundamental que las distancias entre jugadores no sean grandes. A nivel ofensivo hemos hecho cosas extrañas que no nos explicábamos ni desde el banquillo. Nos hemos vaciado por dentro con las distancias y con gente muy por fuera. Nos costaba atacar al espacio porque los jugadores no son de ese estilo y por eso nos tocaba lanzar balones, lo que no ha funcionado", añadió.

Lo que si tuvo éxito en el planteamiento de Company fueron los jugadores del banquillo. Alberto Toril debutaba con el Hércules en la segunda parte y marcaba los dos goles del encuentro. Cómo era previsible, su entrenador se deshizo en elogios con él: "En general los puntas están para eso. Alberto (Toril) ha tenido el acierto de meter dentro las dos que ha tenido. Obviamente, eso lo valoro, pero también valoro todo el trabajo que ha hecho. Sabíamos que Alberto cuando estuviera bien nos aportaría y cuando ha estado bien eso ha hecho".

De quien tampoco se olvidó fue de Sandro Blazic. Pese a la vuelta a la convocatoria de Carlos Abad, el esloveno jugó y consiguió otra portería a cero. "Lo de Sandro no es una cuestión de ahora. Hoy ha estado sensacional como parador. Con balón no ha estado tan bien y debemos exigirnos más. Sandro es mejor con los pies que lo que ha demostrado hoy", declaró el entrenador del Hércules.

Si por algo se puede preocupar Company es por la plaga de lesiones que azota al equipo en las últimas semanas. Para tranquilizar a la afición, el técnico aclaró la situación de sus jugadores: "Josep (Calavera) ha pedido el cambio por cansancio, nada más. Samu (Vázquez) sí que tiene lesión y queda ver para cuánto tiempo".

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De cara al próximo partido, el equipo viajará a Sevilla para enfrentarse al Betis Deportivo este viernes (21:15 horas) con las dudas tanto de Samu Vázquez como de Mehdi Puch. Sobre el franco-argelino, el entrenador ha confirmado que se ha sometido a pruebas en las que todavía detectan rastros de lesión. También afirma que el calendario no ha sido benévolo en este sentido. De jugar domingo, dice Company, Puch tendría muchas más posibilidades de participar, pero al ser dos días antes, la recuperación del mediocentro será más justa, por lo que no garantiza su disponibilidad para el choque.