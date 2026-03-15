Energía blanquiazul para el Hércules antes del clásico con el Real Murcia

Calentando motores. Los futbolistas del Hércules han recibido el apoyo y la energía blanquiazul de cerca de 400 seguidores que han esperado la llegada de la expedición liderada por Beto Company al Rico Pérez dos horas antes del comienzo del partido contra el Real Murcia. Cánticos de bienvenida, de recuerdo 'amable' al rival al que más veces se ha enfrentado el conjunto alicantino en liga y de respaldo al bloque que esta tarde tiene la obligación de ganar para seguir aspirando al ascenso con opciones reales de conseguirlo.

La hinchada del Hércules recibe a su equipo en el estadio antes del clásico contra el Real Murcia en Alicante. / Alex Domínguez

Los futbolistas, que han acudido al coliseo en sus propios vehículos y estaban ya dentro del inmueble en ese momento, se han acercado hasta la Puerta 0 para, unida, consciente de lo que hay en juego, agradecer el soporte de su hinchada, que le ha pedido vívidamente que diera el 100% frente al combinado grana en la 116ª reedición de este clásico del fútbol español. Todos los jugadores y el entrenador han aplaudido los cánticos coreados y alguno se han sumado a la algarabía general demostrando su conocimiento de las arengas que pueblan la grada durante los encuentros.

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Alex Domínguez

También se ha vuelto a expresar el malestar con la gestión de la entidad y el deseo de que el propietario se deshaga de ella y deje paso a otro inversor que recoja su testigo después de 26 años al frente de la SAD blanquiazul. La Policía controla los aledaños del Rico Pérez para tratar de garantizar la seguridad de quienes acudan este domingo a presenciar este duelo de máxima rivalidad, tanto de Alicante como de Murcia, cuya hinchada, esta vez, ha viajado en un número bastante menor al habitual debido al mal momento que atraviesa su club a todos los niveles, institucional y deportivo.