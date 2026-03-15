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Toril sale por la puerta grande en su debut

Un doblete del último fichaje invernal del Hércules noquea al Murcia en el Rico Pérez

Toril marca el segundo tanto para el Hércules en su debut contra el Real Murcia.

Toril marca el segundo tanto para el Hércules en su debut contra el Real Murcia. / Alex Domínguez

Nicolás Cabot

Nicolás Cabot

El clásico entre Hércules y Murcia se daba en un contexto extraño, por la mala racha que atraviesa el Murcia y tras el empate frente al Atleti B del Hércules en Madrid. Beto sacaba a este once al campo: Blazic, Samu, Rentero, Monsalve, Javi Jiménez, Calavera, Ben Hamed, Aranda, Nico, Andy y Fran Sol.

Fran Sol remata un balón de cabeza, durante el clásico.

Fran Sol remata un balón de cabeza, durante el clásico. / Alex Domínguez

La primera parte del Hércules ha sido realmente mala. El Murcia ha salido con valentía al terreno de juego y ha incomodado al Hércules con la presión. La figura de los primeros 45 minutos ha sido Blazic. El esloveno ha salvado un gol cantado de Jorquera y ha sujetado al equipo cuando no se podía sostener para mantener el empate a 0 con el que se ha llegado al descanso.

Un momento de la celebración del gol del Hércules CF en la segunda parte.

Un momento de la celebración del gol del Hércules CF en la segunda parte. / Alex Domínguez

La segunda parte ha llegado con los cambios y el debut de Toril con la camiseta del Hércules tras 1 mes cogiendo ritmo de competición. Y precisamente ha sido el mallorquín quien se ha convertido en el protagonista del encuentro. La primera que ha tenido delante de Gazzaniga tras un buen pase de Guti la ha aprovechado para cumplir la ley del ex y anotar el 1-0. Poco después, ha estado rápido, donde hay que estar siendo delantero, para cazar un rebote y colocar el 2-0 final.

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