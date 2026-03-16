Agreden a un aficionado del Hércules fuera del Rico Pérez tras el Hércules-Murcia

La alegría herculana dentro del Rico Pérez por el triunfo sanador de su equipo en el clásico se empañó tiempo después, justo cuando un grupo de encapuchados, ultras del Real Murcia, según la Policía, agredió a un seguidor blanquiazul en la avenida del Doctor Rico de Alicante, a la altura del restaurante Mc Donald. El ataque necesitó de la intervención de los agentes. Su presencia fue la que provocó el cese de la paliza y precipitó la fuga de los agresores, armados con palos.

El joven, que responde a las iniciales A. G., caminaba junto a un grupo de amigos después de la victoria del Hércules, con sus bufandas y camisetas, para celebrar el triunfo sellado gracias al doblete del debutante Alberto Toril cuando, de repente, se vieron sorprendidos por varios hinchas murcianistas, que se abalanzaron sobre ellos. El agredido y sus acompañantes trataron de escapar, pero a la víctima le resultó imposible. Le terminaron dando caza y propinando golpes en grupo, en el suelo. La rápida acción policial evitó un mal mucho mayor.

La Policía toma posiciones en la zona del Rico Pérez destinada a alojar a la afición el Real Murcia. / Alex Domínguez

Los agentes lograron impedir que la paliza fuera mucho más grave, aunque no evitaron que el aficionado atacado tuviera que acudir al hospital para ser tratado de las heridas y del efecto de los golpes que le terminaron abriendo algunas heridas en la piel, especialmente en el rostro. En el momento en el que las unidades policiales actuaron, comprobaron que la víctima estaba bastante aturdida, desorientada, muy nerviosa, aunque con conocimiento pese a las magulladuras y el impacto del ataque. Fue trasladado inmediatamente al Hospital General de Alicante para recibir atención sanitaria y finalmente pasó la noche en su domicilio familiar.

Este lunes, A. G. continuaba con bastante dolor, aunque, según fuentes próximas al muchacho, bastante más tranquilo. La Policía Nacional ha instado al joven, menor de 25 años, a presentar la denuncia pertinente para iniciar la investigación que acabe con la identificación de los sujetos y así puedan ser juzgados y, a su vez, multados por la Comisión Antiviolencia, y, debido a este grave incidente, se les impida la presencia en los campos de fútbol durante los partidos.

Los agentes aseguran el perímetro para evitar el enfrentamiento entre hinchadas al final del clásico. / Alex Domínguez

Una día complicado

El clásico comenzó mu pronto para las Fuerzas de Seguridad del Estado. Alrededor de las 9.30 horas, ya habían tenido que retener e identificar a 33 ultras, también con palos, en las inmediaciones del José Rico Pérez. Luego, en el partido, en el tramo final, cuando el delantero mallorquín marcó el 2-0, el intento de una parte de la hinchada grana de superar la línea del personal de seguridad privado, obligó a los agentes antidisturbios a intervenir para asegurar el perímetro y evitar un enfrentamiento entre aficiones una vez finalizado el choque.

Noticias relacionadas

Después, el dispositivo de seguridad escoltó a los 1.300 seguidores del Real Murcia al exterior, hasta los autobuses. Pero no todos viajaron hasta Alicante por ese medio, los que lo hicieron de manera particular, quedaron sin vigilancia una vez acabado el operativo. Y precisamente uno de esos grupos que se desplazó por libre, fue el causante de este ataque que debe ahora resolverse en sede judicial una vez que el agredido presente la pertinente denuncia, algo que fuentes próximas aseguran que hará en cuanto esté en disposición de desplazarse a Comisaría, segurmente hoy mismo.