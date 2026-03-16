El Hércules jugará ante el Alcorcón para volver a la vida

El Hércules comenzará el mes de abril visitando el Estadio Municipal de Santo Domingo para enfrentarse al Alcorcón. Para la jornada 31, el equipo de Beto Company jugará el domingo cinco de abril a las 12, siete días después de recibir al Marbella en casa. Lo que aparentemente parece un horario familiar, puede suponer un problema para los alicantinos más creyentes, ya que este coincide con las procesiones del Domingo de Resurrección.

Ambos equipos se vieron las caras con la competición recién empezada. En la jornada cinco, todavía dirigidos por Rubén Torrecilla, los dos conjuntos firmaron un empate sin goles en el Rico Pérez. Los madrileños se colocan en décimosegunda posición tras disputar 28 partidos. Los de Pablo Álvarez están cuatro puntos por encima del descenso tras acumular diez partidos consecutivos sin perder, solo frenado por una derrota en su último partido, contra Juventud Torremolinos.

Tras este partido, al Hércules le restarán siete jornadas por jugar. El envite será emitido en directo por todos los canales de streaming y operadoras televisivas asociados a la Real Federación Española de Fútbol, lo que esta temporada se ha dado en llamar Canal Lineal.

Horario (y canal de televisión) de todos los partidos de la jornada 31 relativos al Grupo II de Primera RFEF. / RFEF

No te pierdas ningún encuentro del Hércules CF a lo largo de toda la temporada. Consulta esta lista actualizada de manera habitual para estar al corriente del día, la hora, el canal que lo emite por televisión y el lugar de todos los partidos de liga en Primera RFEF del equipo alicantino en la campaña 2025-2026, confirmados de forma oficial por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF):

Jornada 29: Betis B-Hércules (Ciudad Deportiva Luis del Sol). Viernes, 20 de marzo. 21:15 horas. (*)

(Ciudad Deportiva Luis del Sol). Viernes, 20 de marzo. 21:15 horas. (*) Jornada 30: Hércules-Marbella (Rico Pérez). Domingo, 29 de marzo. 18:45 horas. (*)

(Rico Pérez). Domingo, 29 de marzo. 18:45 horas. (*) Jornada 31: Alcorcón-Hércules (Municipal de Santo Domingo). Domingo, 5 de abril. 12 horas (*)

OPERADORES DE TELEVISIÓN Y STREAMING ► (*) Canal lineal: todos los operadores con derechos de emisión (Movistar +, Orange, Digi, Zapi, Mas Media, Euskaltel, Telecable, LaLiga + y FC Play). ► (**) Exclusivo: LaLiga Plus y FC Play (streaming). ► (***) À Punt ► (****) Teledeporte

Todos los partidos de liga en Primera Federación del Hércules CF se pueden seguir a través de diferentes operadores: LaLiga Plus y FC Play (que emiten todos los encuentros, es decir, están presentes en las 38 jornadas y el play-off).

Todos los operadores que cubren total o parcialmente la liga en Primera Federación. / RFEF

Además, habitualmente, y de forma simultánea, en Orange, Más Media, Digi, Zapi TV, Movistar + (canal 52), Telecable..., accesibles desde cualquier dispositivo móvil o Smarts TV a través de su app o sus plataformas en streaming. À Punt cubrirá ocasionalmente algunos encuentros del equipo blanquiazul a lo largo de todo el curso, lo mismo que Teledeporte, que, desde enero, también se ha sumado a las retransmisiones.