El Hércules se prepara para un mes sin Samu Vázquez

Ninguna alegría es completa en el Hércules. Es así desde hace mucho tiempo. Siempre ocurre algo que ensombrece la felicidad, que la marchita. Después de la inyección de autoestima brutal que supuso el triunfo en el clásico, doblegando al Real Murcia con dos zarpazos letales del debutante Alberto Toril, otra lesión se suma a la larga lista de ausentes por prescripción facultativa. A falta de 10 jornadas para el final de la temporada regular, hay siete jugadores que, casi con total seguridad, no estarán frente al filial del Real Betis este viernes en Sevilla (21:15 horas).

El último en sumarse: Samu Vázquez. El lateral diestro, que primero se llevó un buen golpe en la tibia que le dejó grogui varios minutos, no pudo acabar el encuentro debido al fuerte pinchazo en la pierna que experimentó al tratar de seguir a su marca en un esprint en la segunda mitad. El defensor albaceteño, que aguantó el dolor en el pie que le ocasionó la herida que le provocó la entrada que realizó en la primera parte, y que le costó una cartulina amarilla, tuvo que pedir forzosamente el cambio en el minuto 70 tras la avería fibrilar.

Un vendaje le ayudó a contener la sangre en el corte que le dejaron los tacos del atacante murcianista al caer sobre la hierba después de que Samu cortara su avance. Sin embargo, tiempo después, al iniciar una carrera, en un duelo de mucho desgaste defensivo, se llevó la mano a la parte posterior del muslo y ya no pudo seguir jugando más. La cojera era ostensible al abandonar el terreno de juego y ceder su sitio a Jorge Galvañ, que se ha convertido en su recambio en la plantilla ahora que tampoco se puede contar con Alejandro Sotillos.

Samu Vázquez arma la pierna mientras protege el balón co el cuerpo durante la victoria frente al Murcia. / Alex Domínguez

El futbolista manchego, al que le costaba andar cuando el equipo agradeció el apoyo de la grada desde el centro del campo tras el pitido final, debe someterse a una exploración médica mediante ecografía en las próximas horas que acote lo más posible el daño muscular y precise el tiempo de recuperación.

Sin embargo, la magnitud del dolor persistente que experimentó el zaguero unido a su complexión física, muy desarrollada en el tren inferior, llevan a pensar a los integrantes del club que deberá parar al menos un mes, siendo optimistas, lo que supone un contratiempo muy serio justo ahora que el Hércules inicia la escalada hacia la zona de ascenso sumando 7 puntos de 9 posibles en tres jornadas muy complicadas en las que se ha enfrentado consecutivamente a Eldense, Atlético de Madrid B y Real Murcia, ganando en Alicante y empatando en Alcalá de Henares.

Siete ausentes en Sevilla

La baja de Samu Vázquez se une a las ya confirmadas de Oriol Soldevila, Richie Dapaah, Roger Colomina y Alejandro Sotillos, que no volverán a vestir este curso la camiseta del Hércules. A ellos hay que sumar las más que probables de Unai Ropero y Mehdi Puch. En el caso del centrocampista parisino la causa será la premura con la que debe afrontarse el siguiente compromiso liguero.

Mehdi Puch, durante un entrenamiento con el Hércules en una imagen reciente. / Álvaro Egea / HCF

El envite en la ciudad deportiva Luis del Sol este viernes deja muy poco margen para el regreso del francoargelino, clave en la idea de juego de Beto Company, que aunque restó gravedad a la dolencia de su prolongación sobre el césped, lo cierto es que padece una sobrecarga que le impide forzar por miedo a convertirla en rotura y que eso, como a Samu, le obligue a estar sin participar en los partidos mucho más tiempo. Por precaución, lo natural será que tampoco ayude a sus compañeros sobre el césped esta semana que también finaliza el Ramadán.

El atacante vitoriano, muy activo en la celebración de la victoria en el vestuario al final del clásico, sigue con la articulación afectada por una luxación de la rótula, aunque en un grado muy leve, por lo que continúa siendo duda. Con él concurre la misma causa que con Mehdi Puch, es decir, que al tener solo cuatro días de preparación antes de viajar a Sevilla, sería muy peligroso precipitar la vuelta del delantero cedido por el Alavés.

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Si no se produce una mejoría muy brusca, el preparador blanquiazul tendrá que idear una estructura lo suficientemente sólida sin todos esos nombres importantes para superar al vicecolista a domicilio y sumar así la segunda victoria en todo el curso lejos de Alicante, clave para seguir teniendo a tiro la quinta plaza e ingresar en zona de play-off, algo que solo ha sucedido una vez en toda la temporada, en la jornada inaugural, tras imponerse al Tarazona en el debut liguero.