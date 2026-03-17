Otra baja más para el Hércules: Jeremy, convocado por Puerto Rico

Otra baja más para Beto Company. Jeremy de León ha sido convocado por la selección de Puerto Rico de cara al próximo parón FIFA. El extremo boricua se perderá el Hércules-Marbella de la jornada 30 de la Primera RFEF, que se jugará en el Rico Pérez el domingo 29 de marzo, a las 18:45 horas.

De León, cedido en el club blanquiazul por el Real Madrid, jugará las FIFA Series con el equipo de su país. Se trata de un torneo amistoso internacional organizado por la FIFA, celebrados en años pares durante la ventana de marzo, donde selecciones de distintas confederaciones que habitualmente tienen poca participación en eventos internacionales compiten en sedes centralizadas.

Lista de convocados de la selección de Puerto Rico para el próximo parón de selecciones. / PR

Además, la sede del torneo será Puerto Rico, lo que aporta una mayor relevancia al parón para Jeremy. En la última ventana FIFA de noviembre, el extremo del Hércules ya apuró para jugar un amistoso frente a la Argentina de Messi, que perdieron seis a cero.

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Poca participación

El paso de Jeremy de León está teniendo una menor relevancia de la esperada el pasado verano, cuando llegó con la etiqueta de ser una de los grandes incorporaciones del mercado de fichajes herculano. El puertorriqueño no ha logrado encajar en el esquema de Rubén Torrecilla ni de Beto Company. Suma 19 partidos como blanquiazul, solo cuatro como titular, y su aportación respecto al gol se reduce a una asistencia, frente al Atleti B en el partido de la primera vuelta.