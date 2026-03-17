¿Carlos Abad o Alessandro Blazic para el Betis B-Hércules?

Una posición. Dos alternativas. ¿Carlos Abad o Alessandro Blazic? Es la pregunta que ronda la cabeza de Beto Company desde el pasado domingo, cuando el joven guardameta firmó su cuarta exhibición consecutiva bajo palos frente al Real Murcia. ¿La experiencia de quien lleva 124 partidos defendiendo la camiseta blanquiazul o el intratable momento del joven? ¿Los galones o la rebeldía y ganas de reivindicarse del recién llegado? ¿Devolver su sitio a un capitán o mantener la apuesta por quien no hace más que dar puntos al equipo?

Con ambos disponibles y dentro de la convocatoria, solo uno podrá ser titular este viernes (21:15 horas), frente al Betis Deportivo. Una cita de suma relevancia ya que, en caso de vencer en la Ciudad Deportiva verdiblanca, el Hércules pasará al menos una noche en puestos de "play-off" de ascenso. Y a la que, sobre el papel, el esloveno Blazic parte con algo de ventaja.

Sandro, como se refiere a él Beto en sala de prensa, ha caído de pie en la portería del Rico Pérez. Seis partidos le han sido suficientes para meterse a la gente en el bolsillo, que acabó coreando su nombre el domingo. Sin él, todo habría sido más complicado durante un mes y medio en el que el Hércules ha sumado la mitad de los puntos (nueve de 18). Dos victorias, tres empates y una derrota.

Alessandro Blazic, en un entrenamiento con el Hércules en el Rico Pérez de Alicante. / Álvaro Egea / HCF

Es el balance como blanquiazul del guardameta, de apenas 20 años, por quien la comisión deportiva apostó en noviembre como alternativa de futuro, pero que está derribando puertas a un ritmo inesperado. La de la titularidad le tocó echarla abajo en un momento complejo. Tras la apendicitis de Abad, estando ya en Barcelona para jugar con el Europa, con todo el día rondando su cabeza la oportunidad que tenía delante. La enorme responsabilidad que se le presuponía no le pesó y terminó siendo el mejor en Can Dragó.

Blazic ha ido acumulando galardones de "Parada de la jornada" semana tras semana, hasta que la RFEF le ha designado como el mejor portero de todo el fin de semana en la Primera RFEF por su partido frente al Murcia. Tuvo varias actuaciones de mérito, pero la mejor de todas fue un pie salvador a tiro de Joel Jorquera, con 0-0 todavía en el marcador.

Palo y zanahoria de Beto

Del gran nivel que está mostrando el guardameta nacido en Koln no duda nadie. Tampoco su entrenador, quien se ha mostrado satisfecho en varias ocasiones de sus prestaciones. Eso sí, tras el Hércules 2-0 Murcia, Beto puso el foco en el que considera su aspecto a mejorar: su confianza con el balón en los pies durante los partidos.

"Lo de Sandro no es una cuestión de hoy. Todos lo vemos. Nosotros le trajimos, le vimos entrenar y nos dimos pronto cuenta de que teníamos dos futbolistas de nivel. Hoy ha estado sensacional en lo que es defender la portería... pero con balón no ha estado tan bien. Creo que es algo en lo que nos tenemos que exigir también mucho más. Sandro es mucho mejor con el balón en los pies de lo que ha demostrado hoy. Debemos hacerlo mejor y exigirnos", deslizó el preparador herculano, que también puso en valor "las paradas de un meritazo increíble" que ha ido logrando el esloveno. Blazic ha encajado un solo gol en los últimos tres partidos y fue en el derbi frente al Eldense, de Carlos Mangada en propia.

El riesgo de cambiar

Pocos futbolistas de la actual plantilla del Hércules conocen tan bien los entresijos del proyecto blanquiazul como lo hace Carlos Abad, que cumple su cuarta temporada consecutiva en Alicante. 124 partidos, un ascenso y ya dos cursos como uno de los capitanes del grupo. A sus 30 años, el guardameta tinerfeño estaba rindiendo a un notable nivel hasta su apendicitis. Pero lleva ya seis semanas sin competir, un periodo de inactividad que se convierte en un argumento de peso para su posible reaparición bajo palos.

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Carlos Abad conversa con Enrique Ortiz durante un entrenamiento en el Rico Pérez. / Rafa Arjones

El técnico blanquiazul, consciente del nivel de Abad y de su importancia en el vestuario, no ha querido olvidarse de él en ninguna rueda de prensa. De manera casi sistemática, durante sus últimas comparecencias el halago a Sandro ha ido acompañado de un guiño a Carlos. Al margen de la famosa meritocracia, con la que ambos tienen argumentos para reclamar su titularidad, lo lógico es pensar que no se producirá un cambio bajo palos este viernes. Más todavía con el riesgo que este conllevaría.