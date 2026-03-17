El estreno para siempre de Toril con el Hércules: doblete, victoria y un debut a lo Valdez

Alberto Toril y Nelson Haedo Valdez. Dos delanteros que, en contextos muy distintos, pueden presumir de un logro de difícil factura: haber marcado dos goles en su primera tarde como blanquiazul. El nacido en Palma de Mallorca lo hizo el pasado domingo, en el Rico Pérez, para decidir el clásico de la Primera RFEF frente al Murcia. El paraguayo Valdez, hace más de quince años, en el recordado por cualquier blanquiazul 11 de septiembre de 2010, para ganar al Barça de Guardiola en el Camp Nou, bajo la atenta mirada de millones de personas de todo el mundo.

Fue la segunda victoria de la historia del Hércules en el feudo culé, en la última temporada que la entidad blanquiazul compitió en la élite nacional. Aquel equipo, entrenado entonces por Esteban Vigo, firmó una convincente primera vuelta de liga con 22 puntos, seis por encima de los puestos de descenso.

Valdez celebra el segundo gol frente al Barcelona, hace más de 15 años. / EFE

Sin embargo, pese a que el equipo contaba con un figuras como Trézéguet, Portillo, Drenthe o el propio Valdez, una pésima segunda parte del curso le terminó llevando de vuelta a Segunda División. Valdez, recordado entre la afición por aquel histórico doblete en el Camp Nou, cerró la temporada con ocho goles. El internacional por Paraguay también pasó por otros grandes clubes como el Werder Bremen, el Borussia Dotmund o el Valencia a lo largo de su carrera.

Toril, tras Valdez

Camino de 16 años después, Toril irrumpe como blanquiazul para jugar dos categorías por debajo... pero para dar estrenarse de la misma manera: con un doblete que se traduce en tres puntos. Además, en un momento clave, para aupar al equipo de Beto Company en la pelea por los puestos del "play-off", a falta de 10 jornadas. De hecho, el conjunto alicantino pasará la noche de este viernes como quinto clasificado en caso de vencer al Betis Deportivo.

Su debut como futbolista del Hércules con dos goles justifica el esfuerzo que hizo la propiedad para traerle en el último día del mercado invernal. Pese a que llegaba poco rodado de su aventura en el Alajuelense de Costa Rica, su potencial competitivo de cara al último tramo de liga consideraron que pesaba más a la hora de firmarle.

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Toril marca el segundo tanto para el Hércules en su debut contra el Real Murcia. / Alex Domínguez

Tras cinco semanas de adaptarse en lo físico, a Alicante y al sistema de Beto, Toril apareció para rescatar al equipo frente al Murcia. Con Unai Ropero entre algodones y Fran Sol lejos de su mejor momento, el ariete de 28 años apunta al once este viernes, en la Ciudad Deportiva del Real Betis.