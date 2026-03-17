Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Comisión viviendas protegidasParque Central AlicanteIncendio coche AlicantePago sentencia Serra GeladaDimisión concejal AlteaNiña expulsada comedor escolarCaso BañoMejores médicos sanidad privadaGLP
instagramlinkedin

Hércules CF | Mercado de fichajes

El Hércules ficha a Fede Vico del mercado de parados

Se trata de una incorporación de última hora por parte del conjunto blanquiazul tras las lesiones de larga duración de Colomina y Sotillos

Fede Vico dispara a puerta como jugador del Ibiza.

Fede Vico dispara a puerta como jugador del Ibiza. / UDI

Nicolás Cabot

Nicolás Cabot

El Hércules hará oficial la incorporación de Fede Vico como nuevo jugador blanquiazul en las próximas horas. El club pesca en el mercado de parados al cordobés de 31 años, que rescindió contrato con el Ibiza en diciembre.

La trayectoria de Fede en el fútbol español es dilatada. Ha militado en equipos como Córdoba, Granada, Albacete y Leganés, donde jugó 40 partidos en Segunda División en la 22/23.

Noticias relacionadas

En sus últimas temporadas militó en Alcorcón y Eldense, y este año jugó en el Ibiza de Paco Jémez hasta diciembre, cuando quedó en paro. El Hércules se refuerza así con un buen jugador tras las lesiones de Sotillos y, sobre todo, Colomina.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El bipartito de PP y Vox recupera la escultura de Salvador Soria que retiró en Elche para poner otra de la Venida de la Virgen
  2. La ingeniería del pelotazo en Alicante
  3. Libertad con cargos para el concejal de Altea detenido por abofetear y arrastrar a su pareja tras no ratificar la víctima la denuncia
  4. Un colegio religioso de Alicante expulsa a una niña del comedor porque su familia debe casi 400 euros
  5. La otra 'excepcionalidad' de Les Naus de Alicante: la altura de las viviendas protegidas para discapacitados
  6. Muere un joven de 28 años al caer desde un acantilado de diez metros de altura en Barranco Rubio de Orihuela Costa
  7. Barcala anuncia una segunda estación intermodal para Alicante... antes de diseñarse la primera
  8. Del nuevo Zara a Les Naus: grandes proyectos que intentan pagar menos impuestos en Alicante

El Hércules ficha a Fede Vico del mercado de parados

El Hércules ficha a Fede Vico del mercado de parados

Yolanda Díaz defiende su viaje a los Oscar y afea al PP que su “concepción” de la cultura esté “secuestrada por Vox”

Champions League: Manchester City - Real Madrid, en directo

Champions League: Manchester City - Real Madrid, en directo

Los fondos europeos para financiar proyectos pasan de largo por Elche con cruce de acusaciones

Los fondos europeos para financiar proyectos pasan de largo por Elche con cruce de acusaciones

Los médicos toman el centro de Alicante

Los médicos toman el centro de Alicante

Alcoy muestra su rechazo a las agresiones al profesorado tras 32 denuncias en apenas 14 meses en la Comunidad

Alcoy muestra su rechazo a las agresiones al profesorado tras 32 denuncias en apenas 14 meses en la Comunidad

El Ayuntamiento confirma que ya han comenzado los trabajos de reparación de la claraboya dañada por las lluvias en el Museo de Hogueras

El optometrista David Piñero opina sobre las gafas de cristal rojo: “No tienen certificado sanitario”

Tracking Pixel Contents