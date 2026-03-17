El Hércules ficha a Fede Vico del mercado de parados

El Hércules hará oficial la incorporación de Fede Vico como nuevo jugador blanquiazul en las próximas horas. El club pesca en el mercado de parados al cordobés de 31 años, que rescindió contrato con el Ibiza en diciembre.

La trayectoria de Fede en el fútbol español es dilatada. Ha militado en equipos como Córdoba, Granada, Albacete y Leganés, donde jugó 40 partidos en Segunda División en la 22/23.

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En sus últimas temporadas militó en Alcorcón y Eldense, y este año jugó en el Ibiza de Paco Jémez hasta diciembre, cuando quedó en paro. El Hércules se refuerza así con un buen jugador tras las lesiones de Sotillos y, sobre todo, Colomina.