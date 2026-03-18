Fede Vico, experiencia y talento para el tramo final del Hércules

El mediocampista ofensivo Fede Vico ha sido anunciado la noche de este martes como la última incorporación a la plantilla del Hércules en esta temporada. De 31 años, curtido en 11 equipos de España y Bélgica, con 58 apariciones en Primera División y 255 en Segunda, el futbolista cordobés suma experiencia a las órdenes de Beto Company.

Su llegada desde el paro fue totalmente inesperada, con el mercado ya cerrado e impulsada por las bajas de Roger Colomina y Alejandro Sotillos. Hace menos de un año, Vico ya jugaba en la provincia con los colores del Eldense, al que llegó también como agente libre en el mercado invernal y donde desempeñó hasta 15 veces las posiciones de medio derecho y de medio izquierdo aquel curso en Segunda.

El entrenador, contento con su llegada

Este miércoles, a pocas horas del anuncio oficial de la llegada de Vico, Beto se ha mostrado contento por "cerrar un futbolista que tiene una trayectoria que habla por sí sola y que además tiene una posición y un estilo de juego que a nosotros nos gusta y nos aporta".

Para los aficionados, por otra parte, surgían dos dudas. La primera, cómo llega de forma física un hombre que fue rescindido el pasado enero del Ibiza, donde fue uno de los fichajes estrella del verano para acabar perdiendo brillo (al igual que el resto del equipo celeste, para ser justos) con el pasar de las jornadas, pese a lo cual sumó 15 apariciones, 1 gol y 1 asistencia.

El cuestionamiento se acentúa por la extraña situación que vivió hace poco más de un mes con el Pontevedra, equipo al que llegó, se sometió a reconocimiento médico y se marchó en cuestión de dos días por, según explicó el club gallego, "motivos personales" que no han trascendido.

Las preguntas

Sobre esa primera pregunta, la respuesta del entrenador herculano es que Vico "ha llegado bien, está bien", con la única objeción de la pérdida de "ritmo competitivo", que no ha tenido desde que rescindió en Ibiza. El futbolista cordobés ha entrenado la misma mañana de este miércoles y puede ser convocado al partido de este viernes contra el Betis Deportivo.

"Él ha ido jugando muchas veces también por fuera, pero yo lo veo como un jugador interior. Yo creo que puede jugar al menos dos de las tres posiciones del centro del campo, tanto como más llegada, más como un diez o como un ocho" Beto Company

"Se trata de un fichaje para ayudarnos en este último tramo, no solo por el hecho del número, sino también por el hecho de aumentar la calidad y los recursos, las capacidades", ha asegurado Beto. Aquí es donde aparece la segunda pregunta: ¿dónde va a jugar Fede Vico?

"Él ha ido jugando muchas veces también por fuera, pero yo lo veo como un jugador interior. Yo creo que puede jugar al menos dos de las tres posiciones del centro del campo, tanto como más llegada, más como un diez o como un ocho", ha respondido el técnico blanquiazul, lo que desvela la intención de que ocupe, de algún modo, el vacío dejado por Roger Colomina.

Polivalencia y veteranía

Vico, no obstante, tiene un perfil claramente más ofensivo que el del mediocampista catalán, mucho más ligado a la acción en tres cuartos de campo. En el Hércules se espera ahora que funja de centrocampista "de carácter ofensivo y de calidad, de tener el balón, de no perderlo, de no sentirse presionado". En todo caso, es un hombre polivalente, que puede ocupar desde la posición de mediocampista interior que desea Beto hasta las de extremo izquierdo o derecho.

Para cualquier otra pregunta, la respuesta de Beto es que el cordobés tiene "la mentalidad, la intención y todo el interés, poniendo todo de su parte para jugar en el Hércules", punto que considera fundamental.

Noticias relacionadas

Como anécdota, Fede Vico será, junto a Alberto Toril y Carlos Abad, el tercer futbolista con pasado en el Real Córdoba de la actual plantilla, y también el tercero con pasado reciente en el Eldense, donde compartió vestuario con Nacho Monsalve y Unai Ropero.