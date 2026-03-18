El Hércules pisa el acelerador: "Ahora es el momento de hacer algo más a nivel puntuación"

La semana corta del Hércules tras la victoria en el clásico se acerca a su fin. Este viernes (21:15 h) visita la Ciudad Deportiva Luis del Sol para enfrentarse al Betis Deportivo, vicecolista de la tabla, y llega a la cita después de sumar 7 puntos en los últimos tres encuentros. El entrenador, Beto Company, se marca en este partido el reto "bonito y difícil" de encadenar dos victorias por primera vez en la temporada.

Lograrlo dependerá de que los blanquiazules sean capaces de "hacer las cosas muy muy bien para el talento del rival no aflore", alerta el técnico: "Si nosotros entendemos que vamos a jugar en el campo de un equipo que está en descenso y vamos a ganar 0-7, pues nos estamos equivocando muchísimo". Beto, quien ha construido parte de su carrera entrenando filiales, ve en los béticos a "jugadores que si realmente les dejas hacer su juego de combinación, de juego corto, de juego al pie, te van a destrozar".

"El Betis Deportivo tiene jugadores que si realmente les dejas hacer su juego de combinación, de juego corto, de juego al pie, te van a destrozar". Beto Company

El preparador valenciano, que ha salido airoso de un trance de tres partidos contra rivales difíciles, acabó la tournée señalando que hay margen de mejora. En esta previa ha explicado que se refiere a que sus hombres no estuvieron "finos del todo a nivel técnico", sobre todo por la primera parte en la que el Murcia tuvo más de una oportunidad de adelantarse.

"No es que yo crea que el equipo debe dar más, es que ellos saben que pueden dar más. Si nosotros estuviéramos pidiendo peras al olmo, pues no hay manera de hacerlo, pero este equipo puede hacerlo mucho mejor, aunque le aprieten alto, aunque le aprieten a pares a veces, da igual. Lo podemos hacer mucho mejor porque tenemos las herramientas para hacerlo mucho mejor, y lo trabajamos cada semana", ha detallado.

Margen de mejora

El trabajo táctico de estos días se ha centrado en mejorar el acierto para salir de la presión del rival y construir la jugada desde el inicio, pero Beto también reconoce que ese plan obliga a "exigirnos acertar si queremos jugar a eso". Si no, ha explicado, "tenemos que jugar un poquito más directos y ganar ciertas acciones, como hicimos durante el tramo final del partido".

Para esto último una pieza clave es el recién estrenado Alberto Toril y su capacidad de ganar duelos, apunta el entrenador. "Podría arrancar", dice Beto, pero también pide "tranquilidad" sobre la progresiva incorporación en el once titular del nuevo goleador herculano.

Sobre otro elemento clave, como Guti, el técnico del primer equipo ha querido dejar algo en claro: "Que Guti esté presente en un once titular está cerca, pero la responsabilidad, quien le toca la responsabilidad". Asegura que le trata como un futbolista de la primera plantilla y que están contentísimos con él en el cuerpo técnico, pero que la responsabilidad no debe recaer en jugadores del filial, en una semana en la que, ya ha adelantado Beto, más de un canterano viajará a Sevilla.

Mehdi se reserva para la próxima jornada

El que no viajará es el astro argelino Mehdi Puch, a quién Beto prefiere reservar para que vuelva totalmente recuperado al partido contra el Marbella del próximo domingo. Declara, eso sí, que el mediapunta se encuentra mucho mejor de su dolencia muscular. Caso contrario es el de Samu Vázquez, a quien pronostica unas seis o siete semanas de baja por la rotura muscular en la pierna que sufrió al final de un esprint en el último partido.

Con estas cartas sobre la mesa, la victoria dejaría al Hércules dormir en play-off y, en todo caso, quedar muy cerca de él a final de jornada. A ojos del entrenador, el vestuario está "muy estable" mentalmente ante la posible presión que produce acercarse al objetivo. "Se sufre tanto en esta categoría que no tenemos presión de la mala, sino ganas y ambición de estar ahí, y entendemos que uno se puede meter en play-off en la jornada 30 o la 32 y a la siguiente salir, pero esto se trata de estar en play-off en la 38".

Noticias relacionadas

Quedan 30 puntos por jugar, recuerda Beto, y "aunque parezca que sean pocos", señala que "ahora es el momento de hacer algo más a nivel puntuación".