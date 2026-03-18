Meritocracia en la portería del Hércules: entre Carlos Abad y Blazic jugará "el mejor"

El debate está instalado entre la afición y ha resonado hasta en las páginas del periódico. El capitán y tantas veces salvador del Hércules, Carlos Abad, vuelve al ruedo tras su baja de seis semanas por apendicitis, aunque la posibilidad de que regrese al once se decidirá partido a partido y bajo el análisis del nivel que muestre el actual titular de la portería blanquiazul, Alessandro Blazic.

Es lo que ha dejado entrever Beto Company, que en la rueda de prensa previa a la visita contra el Betis Deportivo ha señalado que en su cuerpo técnico siempre hay "debate en todas las posiciones, y siempre estamos abiertos a valorar rendimientos en competición, rendimientos en entrenamiento, recuperaciones...".

"Dos auténticos animales en la portería"

Sin embargo, con el tema de la portería, para el técnico no es "ni debate, ni no debate". "Para mí es la posibilidad de contar al 100 % con dos auténticos animales en la portería, pues bueno, pues elegiremos lo que tenemos que elegir. Pero obviamente Sandro lleva esa trayectoria, esos 5 o 6 partidos de un nivel estratosférico, como antes estaba Carlos Abad", ha señalado el preparador.

Carlos Abad, en un pausa durante la sesión de ejercicios bajo palos que realiza de forma específica. / Álvaro Egea / HCF

Un mensaje que hace pensar que el titular seguirá siendo, de momento, el jugador que está acumulando rodaje y buenas actuaciones bajo palos. "Entiendo el debate en la afición, entiendo que la gente esté pensando si vuelve Carlos, si juega Sandro", aclara el técnico, que ha insistido en la idea de que "debemos estar es contentos, contentos de lo que tenemos".

Noticias relacionadas

"A partir de ahí", ha continuado el técnico, "decidiremos siempre en el bien del equipo, entendiendo que en este momento este es el mejor o este es el que creemos que es el mejor". Meritocracia que mantiene en los guantes de Blazic la posibilidad de seguir siendo titular en las diez jornadas finales, y decisivas, de la temporada.