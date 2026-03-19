El Hércules viaja al «play-off» con una primera escala en Sevilla

«En la vida y en el fútbol pasan muchos trenes. En un partido no se escapa nada. Lo único que pasa es que tú puedes viajar en AVE, cómodo, o puedes viajar en regional, que vas con retraso y de pie». Son palabras de Beto Company, quien compartió esta analogía con el equipo y también con la prensa el miércoles. El Hércules se prepara para abordar este viernes (21:15 h) en Sevilla un tren directo con destino al «play-off», en el cual, como poco, los blanquiazules podrán pasar su primera noche de toda la temporada. El precio del billete: ganar al vicecolista y equipo más goleado del grupo, el Betis Deportivo.

Dicho así, puede parecer barato. El que vea los partidos de esta Primera RFEF sabe bien que no lo es. Todos los equipos tienen sus carencias, todos tienen sus armas... y todos saben cómo utilizarlas en casa. El filial bético tiene su punta de lanza en Pablo García, extremo derecho de diecinueve años que regresa desde el primer equipo, donde ha tenido 23 apariciones en Primera, Copa del Rey y Conference League. Un jugador totalmente diferencial para un duelo de Primera RFEF.

Betis rearmado

Asimismo, el técnico verdiblanco, Dani Fragoso, recupera a futbolistas como el extremo Morante o el portero Manu González, claves en su esquema y que la pasada jornada ganaron la Copa del Rey con el juvenil del Betis.

El extremo del Betis Deportivo, Pablo García, disputando el balón con jugadores de la Real Sociedad en Primera División. / Jose Manuel Vidal / EFE

Beto, que ha labrado parte de su carrera dirigiendo equipos de cantera, sabe qué debe esperarse esta tarde en la Ciudad Deportiva Luis del Sol y también qué debe hacer para contrarrestar el talento de los cachorros verdiblancos. El técnico espera un partido de precisión total, de arrebatarle el balón a los béticos y sembrar desesperación para horadar una defensa que, a la luz de los datos, no es ni de lejos la mejor de la liga.

Javi Jiménez tendrá que frenar a Pablo García, joven estrella del Betis que este año ha tenido 23 apariciones en Liga, Copa y Conference

En los últimos cinco partidos, el Betis Deportivo ha encajado 15 tantos. La pena para el Hércules es que las lesiones hayan dejado fuera de este partido a dos de sus principales activos en ataque: Mehdi Puch en la construcción y el último pase, y Unai Ropero en la finalización. En contraparte, Fran Sol volverá a ser el punta de referencia y Alberto Toril y Guti apuntan a gozar de minutos desde el banquillo en la segunda parte.

¿Aranda o Mangada?

La principal duda en el dibujo de Beto está en si decide volver a alinear a Aranda, que no aprovechó su presencia en el once el pasado domingo, o si se decanta por el regreso de Carlos Mangada al once inicial, conformando una medular de tres junto a Josep Calavera y Ben Hamed.

Posibles onces Betis Deportivo: M. González, Forns, Moha, Embalo, Busto, D. Pérez, Sorroche, G. Bouare, Pablo García, R. Marina, Morante Hércules: Blazic, Javi Jiménez, Rentero, Monsalve, Galvañ, Ben Hamed, Calavera, Mangada, Nico, Fran Sol, Andy

Otra baja, la de Samu Vázquez, tendrá que ser suplida por Jorge Galvañ en el lateral derecho. Como novedad, el fichaje de última hora, Fede Vico, viaja también a Sevilla y podría incluso tener su debut en los minutos finales del encuentro, dada cuenta de su falta de ritmo tras más de dos meses de parón. Otro jugador que engrosa la convocatoria blanquiazul, mermada por la plaga de lesiones, es el canterano Pepe Traoré, extremo de características similares a Jeremy que vuelve a ser llamado por Beto.

Noticias relacionadas

Apenas 20 hombres aptos puede llevarse el técnico blanquiazul a la cita en la que, con una victoria, podría tocar las plazas de «play-off» por primera vez en la temporada y, además, tener su primera racha de victorias desde que llegó al Rico Pérez y su mejor parcial de puntos, todo justo en el momento en que cruzamos el ecuador de la segunda vuelta e inicia el tramo final de la competición, aquel que tantas veces ha dicho Beto que es el que realmente importa.