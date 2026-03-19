Los infantiles del Hércules juegan y aprenden en la casa del Liverpool
El Infantil B blanquiazul viaja a la ciudad inglesa, donde disputa un partido con sus compañeros de categoría en la cantera del vigente campeón de la Premier
Liverpool-Hércules, un duelo que suena a imposible pero que este pasado lunes disputaron los chicos del Infantil B en la ciudad deportiva del campeón de la Premier. El exfutbolista herculano y colaborador de la agencia de viajes deportivos Your Tour, David de la Hera, acompañó esta expedición a Inglaterra en la que los jovencísimos herculanos pudieron practicar en sesiones con entrenadores del Everton y el Liverpool. También acudieron a disfrutar del partido de octavos de Champions entre el Manchester City y el Real Madrid.
Además, en las instalaciones del conjunto «red» los infantiles del Hércules «jugaron muy bien y dejaron muy buena impresión» contra los compañeros de su misma categoría del equipo inglés, según describió De la Hera. Una experiencia que sin duda perdurará en la memoria de este grupo de pequeños futbolistas alicantinos.
Antecedente en los setenta
No es la primera vez que la camiseta blanquiazul se cruza con la equipación roja del Liverpool. Ese partido ya lo protagonizaron las primeras plantillas de ambos clubes el 26 de mayo de 1976 en el por aquel entonces recién inaugurado estadio José Rico Pérez.
Con la liga finalizada dos semanas antes, el Hércules brilló en un amistoso contra el Liverpool de Toshack, que hacía tan solo una semana que se había proclamado campeón de la Copa de la UEFA.
El equipo inglés viajó a Benidorm a celebrar su triunfo y en el marco de la estancia en la provincia disputaron este amistoso en Alicante. Los blanquiazules, con muchas más ganas de llevarse la victoria ante todo un campeón europeo, vencieron por 3-1 gracias a dos goles de Lubecke y uno del "colorao" Charles.
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