Beto Company, tras el Betis Deportivo-Hércules: "Sigo pensando que queda mucho"

El Hércules tenía la posibilidad de hacer noche en puestos de playoff. Sin embargo, tampoco ayudados por la plaga de bajas, los de Beto Company caen contra el filial del Betis por 2-1. Tras un partido en el que se ha visto obligado a realizar, de nuevo, dos cambios por lesión, el técnico valenciano no acababa de creerse la situación: “Estamos en un momento de desgracia absoluta”.

Tras cuatro partidos, el conjunto alicantino pierde de nuevo. El equipo acusó la falta de acierto ante un rival más joven que, en los primeros compases, se puso por delante. "No creo que nos haya faltado energía en ningún momento. Hemos jugado un partido para buscarles arriba y para incomodarles en la salida de balón. Ese era el riesgo", declaró Company. "Cuando vienes a un campo así tienes dos opciones, o te metes atrás en la cueva o les vas a buscar. Nosotros hemos optado por la segunda, entendiendo el riesgo que había y con la idea de recuperar más alto y atacar nosotros con balón", añadió.

El técnico blanquiazul acusó las prisas como causa de la mala primera mitad: "En la primera parte hemos tenido poca calma. Ellos han apretado arriba, lo que nos hacía ver solo los espacios a su espalda. Deberíamos haber tenido un poco más de tranquilidad con el balón".

Al igual que contra el Murcia, la aparición de Alberto Toril desde el banquillo ha sido clave para que el equipo pudiera marcar y poner en un aprieto al Betis Deportivo. "Es un futbolista importante y lo está demostrando con la facilidad que tiene para ver puerta, pero no es solo eso. Alberto nos permite generar jugadas a su alrededor. Con esa talla que tiene, somos capaces de generar segundas acciones buscándole. Estamos en un proceso de adaptación. Él va ganando musculatura, cada vez hace más minutos y tiene mejores sensaciones. Aprovecharemos esta semana larga para seguir con esa puesta a punto y por qué no, ser titular contra el Marbella", afirmó Company.

En la segunda parte, gracias al gol, el Hércules dio un paso adelante y estuvo cerca de rescatar un punto en la última jugada. Pese al resultado, Beto se mostró optimista: "cuando estábamos en momentos más cercanos al empate viene el 2-0 y es un mazazo. Aun así, el equipo cree y le da sentido al juego, lo que nos hacía entender que podíamos tener ocasiones. Hoy hemos estado cerca".

Por si no era suficiente con la derrota, Beto tuvo que sustituir a Galvañ y Monsalve por molestias en el descanso. "Estamos en un momento de desgracia absoluta. Haciendo recuento, tenemos disponibles a cuatro de los ocho defensas a día de hoy. Entendemos que son rachas y para eso existe la amplitud de plantilla, pero igual ya está bien", manifestó Company.

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Pese a todo, el técnico no pierde la esperanza de lograr llegar al playoff. "Quedan 27 puntos. Cuando termine la jornada, como mucho, nos podemos ir a cinco. Sigo pensando que queda mucho. Rivales sencillos no hay ninguno, entender que hay rivales sencillos en esta competición es desconocer la categoría", concluyó.