Desgracias en cadena: la enfermería del Hércules, a punto de estallar

No hay forma de levantarse, siempre ocurre algo que lo frena, que termina convirtiendo el logro en un imposible. El Hércules entra en la recta final del campeonato, esa en la que todo se decide, para bien y para mal, con una lista de bajas interminable. Los últimos en sumarse a ella son Jorge Galvañ y Nacho Monsalve. Su más que probable ausencia frente al Marbella el domingo que viene convierte la composición de la defensa en una emergencia, en un grito de auxilio.

Los dos futbolistas están pendientes de las pruebas médicas que determinen en qué momento tienen que parar y hasta cuándo. El canterano ha regresado de Sevilla con mucho dolor en el hombro derecho después de una mala caída durante un cuerpo a cuerpo con su marcador mientras el alicantino trataba de ganar el área bética. Plantó mal y se quedó inmóvil sobre la hierba consciente del daño que se había hecho mientras el médico verdiblanco (el Hércules viaja siempre sin facultativo) llegaba hasta él para una primera exploración.

En su caso, la principal preocupación radica en que esté obligado a pasar por el quirófano para corregir la luxación, lo que le dejaría fuera del equipo hasta final de temporada. Una situación similar padeció Roger Colomina en el primer tramo de competición y estuvo nueve partidos sin jugar, incluyendo en el periodo de recuperación el parón de Navidad.

En el club confían en que no sea tan grave, que pueda colocarse bien el hombro (para salir del paso) y que Galvañ, reconvertido a lateral por la lesión de Samu Vázquez, pueda aguantar en el puesto hasta final de curso porque la alternativa es muy complicada para que valga como solución útil durante tantas semanas. Las opciones para Beto Company pasarían por, como hizo en el Luis del Sol, jugar con dos zurdos en los laterales o desplazar a Bolo a una demarcación muy específica en la que apenas tiene experiencia... con todo lo que se está jugando el Hércules.

Jorge Galvañ pugna por un balón con el extremo del Betis B Morante, que cae al suelo. / MANU GOMEZ / LOF

El otro zaguero que no pudo saltar al campo en la segunda parte en el pulso contra el filial del Betis fue Nacho Monsalve. El central, muy condicionado físicamente desde el arranque de la temporada, volvió a sentir molestias en el aductor de la pierna derecha. Fue tratado en el campo y pudo aguantar sin aparentes problemas, aunque, tras el receso, el preparador blanquiazul, después de consultar con su defensor, prefirió no arriesgar y poner en su lugar al hijo de Jon Andoni Pérez Alonso previendo la alta exigencia de defender a Pablo García, José Morante y Rodri Marina.

En el supuesto concreto del exfutbolista del Eldense, el cuerpo técnico espera que la elongación que se produjo en un intento de robo yéndose al suelo no haya provocado rotura y que, si todo sale bien, el trato con fisioterapia le permita estar en la alineación titular frente al Marbella, en el Rico Pérez. De no ser así, Beto Company se quedaría sin efectivos y tendría que echar mano del segundo equipo para armar una convocatoria sabiendo que solo el juvenil Fede, central, ha trabajado alguna semana en dinámica del primer equipo.

Un sufrimiento interminable

Con ellos dos, el colapso de la enfermería es un hecho. Ya son nueve los jugadores que, por unas cuestiones u otras, están recibiendo tratamiento. Oriol Soldevila, Richie Dapaah, Roger Colomina y Alejandro Sotillos tienen asegurado que no volverán a vestir la camiseta del Hércules en la presente campaña, a la que le restan nueve fechas. Los cuatro por problemas relacionados con la rodilla, lo mismo que Unai Ropero, solo que en su caso sin la misma gravedad, aunque, de momento, se sigue si poner un plazo a su regreso. De momento se ha perdido dos encuentros, el clásico en Alicante y la visita a Sevilla.

Beto Company se dirige a Rentero durante un entrenamiento del Hércules en el Rico Pérez. / Álvaro Egea / HCF

Mehdi Puch, del que se aseguró que no padecía nada grave, tampoco ha estado en las dos últimas citas. En esta última, si hacemos caso a su entrenador, por haberse jugado en viernes. "De haber sido el domingo, habría podido estar sin problemas", señaló el técnico valenciano tras la victoria frente al Real Murcia de la semana pasada. El mediocentro, que también ha dejado atrás el mes de Ramadán, debería reaparecer en la visita marbellí al Rico Pérez en siete días.

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Y el que no se sabe si podrá hacerlo antes de mayo... y si lo hace en qué condiciones, es Samu Vázquez, que sufre una rotura fibrilar en la parte posterior del muslo que necesitará mínimo cuatro semanas para cerrarse y volver a entrenar con normalidad. Lo natural es que le dé tiempo a volver al equipo antes de que expire la liga regular, pero si Galvañ tiene que ser sometido a cirugía, la señal de alerta se activará en un color rojo muy intenso porque son muchos partidos sin un hombre específico en el puesto en una defensa ya de por sí cogida con alfileres en la que solo Javier Rentero y Javi Jiménez aguantan el exigente ritmo de competición.