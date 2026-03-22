Galvañ esquiva el quirófano y Monsalve pasa examen este lunes

La plaga de lesiones no da tregua. De momento, son nueve los jugadores del Hércules con problemas físicos. En el arranque de la semana, Beto Company todavía no sabe si podrá recuperar a alguno de ellos para la visita al Rico Pérez del Marbella, que juega en Alicante el domingo, a las 18:45 horas.

Los últimos en sumarse a una enfermería al borde del colapso, a punto de estallar, son Jorge Galvañ y Nacho Monsalve, que cayeron en Sevilla, en el duelo frente al filial del Betis. El canterano por culpa de una molestia en el hombro y el defensor por un percance en el aductor. Ambos abandonaron el terreno de juego en el descanso.

El sustituto de Samu Vázquez, en un encontronazo mientras trataba de llegar al área verdiblanca, se fue al suelo y cayó mal, lo que le ocasionó una luxación en la clavícula derecha. La preocupación del club radicaba en la posibilidad de que el alicantino tuviera que pasar por el quirófano para corregir el desplazamiento óseo. Sin embargo, después de pasar un primer examen con los servicios médicos del club, se ha descartado la cirugía. Aunque no es una decisión definitiva porque el futbolista tendrá una segunda opinión de un especialista para corroborar el diagnóstico y garantizar que se toma la mejor decisión más allá de las necesidades deportivas, que no son pocas tras la derrota en el Luis del Sol frente al penúltimo clasificado.

Nacho Monsalve, con un gesto de dolor, durante el Betis B-Hércules. / MANU GOMEZ / LOF

Los doctores lo que sí han hecho ha sido recomendar a Galvañ que pare entre dos y tres semanas (según su evolución) para que la inmovilización del hombro surta el efecto buscado y pueda volver a entrenar en plenitud.

Lo que sí es seguro es que se pierde los compromisos contra el cuadro marbellí y frente al Alcorcón en Madrid. Y tendrá muy complicado reaparecer en el duelo con el Atlético Sanluqueño en el Rico Pérez. Si Beto Company puede contar con él en Sabadell, querrá decir que todo ha salido bien.

Nacho Monsalve, después de dos días de reposo, todavía no tiene claro si puede volver a entrenar sin riesgo de lesionarse. Las molestias en el muslo que le sacaron del encuentro contra el filial del Betis pueden ser consecuencia de un mal gesto en acción de juego, al estirar mucho la pierna para intentar robar un balón, o una rotura fibrilar. En el primer caso bastaría con vigilar la intensidad del trabajo esta semana y dejar al fisioterapeuta que libere la sobrecarga. En el segundo, los 21 días fuera de combate no se los quitaría nadie... con todo el drama que eso puede añadirle a una línea defensiva en la que solo aguantan los Javis, Rentero y Jiménez entre los más habituales.

Rompecabezas

Si finalmente no puede saltar al campo el domingo, su lugar en el eje de la zaga lo ocuparía Bolo. En el caso del lateral, la opción más factible es la de formar de inicio con dos laterales zurdos. En Sevilla fue Retuerta quien jugó a pierna cambiada, pero, tras una semana de preparación, pudiendo ensayar, puede que el entrenador opte por devolver al madrileño al flanco zurdo y situar al de Quesada compartiendo carril con Andy Escudero.

Existe una tercera vía, poco funcional y muy poco explorada, que sería la de bajar ahí a Jeremy de León aprovechando su velocidad, pero el puertorriqueño ya ha viajado a su país para integrarse en la selección. Ha sido convocado para la disputa de las FIFA Series y el domingo se subió al avión para cruzar el Atlántico.

Alberto Retuerta, durante un partido del Hércules, en una imagen de archivo. / Alex Domínguez

Se trata de un torneo de carácter amistoso de índole internacional organizado el máximo organismo del fútbol mundial, celebrado en años pares, que se hace coincidir con las ventanas de marzo en Europa. El torneo reúne selecciones de distintas confederaciones, americanas y asiáticas que habitualmente tienen poca participación en eventos internacionales. Los enfrentamientos siempre son en sede única, así que no tendrá que desplazarse porque esta vez es justo en el país del extremo cedido al Hércules por el Real Madrid.

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Con él son 10 los hombres que inician la semana de baja, pero en el caso del boricua el daño es menos porque su presencia en los sistemas tanto de Rubén Torrecilla como de Beto Company está siendo testimonial. El puertorriqueño no ha logrado encajar. A estas alturas, suma 19 partidos como blanquiazul, solo cuatro como titular, y su aportación respecto al gol se reduce a una asistencia, frente al Atleti B, en el duelo de la primera vuelta.