La resonancia descarta una lesión muscular de Nacho Monsalve

Nacho Monsalve mejora su estatus después del percance sufrido en Sevilla que le obligó a abandonar el partido frente al filial del Betis en el descanso. El central pasa de ser baja a duda con muchas opciones de poder formar de inicio contra el Marbella este domingo, a las 18:45 horas, en el José Rico Pérez. El madrileño ha pasado examen médico este lunes y tanto en la resonancia magnética como en la ecografía se descarta una lesión muscular.

El exfutbolista del Eldense realizó un mal gesto con la pierna en un intento por evitar el avance de un rival. Se lanzó estirando más de la cuenta y notó una molestia aguda en el aductor. Se probó. Fue atendido sobre el césped, y continuó jugando, pero solo hasta el final de la primera parte, en gran medida por no agotar una ventana tan pronto. Tanto él como Jorge Galvañ, que también se quedó en la ducha por una luxación de clavícula, hicieron el esfuerzo de aguantar de pie asumiendo, probablemente, un riesgo injustificado que tampoco se sostiene deportivamente.

Beto Company conversa con el central Javi rentero durante un entrenamiento. / Álvaro Egea / HCF

A pesar de que las pruebas niegan que la dolencia sea grave (o incapacitante) lo cierto es que el futbolista madrileño seguía teniendo malas sensaciones en la primera sesión de trabajo semanal, en Fontcalent, así que no se ejercitó con el grupo. A pesar de ello, el cuerpo técnico es optimista.

Confía en que la fisioterapia elimine la tensión muscular y el zaguero pueda volver a formar dupla con Javier Rentero en una línea de contención en la que Beto Company está obligado a improvisar un lateral derecho. De momento, la opción más probable es la de ubicar ahí bien a Retuerta bien a Javi Jiménez, aunque sin descartar la subida de un especialista del filial, que esta semana suben al primer equipo.

Jeremy de León corre para intentar defender durante el enfrentamiento contra el filial del Betis. / ALEX DOMINGUEZ

A pesar de esta, al menos en apariencia, buena noticia, la enfermería blanquiazul continúa atestada. A las numerosas ausencias (Oriol Soldevila, Richie Dapaah, Roger Colomina, Alejandro Sotillos, Samu Vázquez y Unai Ropero) hay que unir ahora al futbolista de Sant Joan, que deberá estar entre dos y tres semanas con el brazo derecho inmovilizado después de que le recolocaran la clavícula derecha.

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Por suerte para el canterano no deberá someterse a cirugía... de momento... al ser el primer percance de este tipo que sufre en el hombro. Pero el técnico no podrá disponer de él en las tres próximas fechas, en el mejor de los casos. Tampoco estará Jeremy de León, que se encuentra en Puerto Rico con su selección para jugar las FIFA Series, un torneo de carácter amistoso en el que el joven jugador cedido por el Real Madrid espera disponer de los minutos sobre el césped de los que no goza en Alicante.