Vicente Parras da oxígeno al Hércules en la clasificación

Restan nueve fechas. Dos meses justos para el final de la temporada regular. 27 puntos en juego antes de que expire el campeonato y se decida qué equipo asciende directo a Segunda División, que será el campeón de liga, y qué otros cuatro clubes pelean por el salto de categoría por la vía del "play-off", los clasificados del segundo al quinto después de 38 jornadas. El Hércules solo ha estado una vez en esa zona de privilegio en todo el curso y fue el primer día. Una semana aguantó con los mejores... Desde entonces, remar y remar, pero sin ningún resultado.

Los alicantinos iniciaron la jornada 29 en la octava plaza, a dos puntos del Teruel, que era quinto. De haber logrado la victoria frente al filial del Real Betis el viernes pasado, el bloque de Beto Company habría iniciado el fin de semana en zona de promoción. No lo hizo. De hecho no sumó ningún punto, así que lejos de recortar se expuso a que la distancia creciera porque el suyo fue el duelo que abrió el fin de semana futbolístico en Primera RFEF. Y ocurrió, claro.

Resultados de todos los partidos de la jornada 29 en el grupo 2 de Primera RFEF. / RFEF

Si Vicente Parras, frisando el milagro en el banquillo del Teruel, hubiera sacado adelante su compromiso en casa contra el Alcorcón, habría elevado la fractura a cinco puntos. Por suerte para el Hércules, el cuadro aragonés cedió (1-2) y el daño, siendo grave, no fue el peor. Eso sí, los madrileños adelantan a los blanquiazules, que caen dos puestos porque también les supera el Algeciras, que se deshizo del Nàstic de Tarragona.

El Hércules, con 10 victorias, 10 empates y 9 derrotas, no firma números de "play-off". De hecho, le faltarían 18 para llegar a los 58 con los que cerró la temporada regular el ejercicio anterior, el de su debut en la categoría, el quinto: Antequera, que sumó los mismos que el Mérida, que fue cuarto. Este de Beto Company calca los mismos números que el de Torrecilla el año pasado. Y tiene 7 menos que aquel Antequera, que aunque se desinfló en esprint final, le dio para aguantarse en promoción, entre otras cosas por el desastre herculano en las últimas fechas, desperdiciando cuatro partidos seguidos en el Rico Pérez.

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Clasificación del grupo 2 de Primera RFEF después de la jornada 29. / RFEF

El siguiente en visitar Alicante es el Marbella, que sigue inmerso en la pelea por no bajar. Está a seis puntos de la salvación, pero en el último mes ha experimentado una reactivación que no puede pasar inadvertida. Dos victorias consecutivas, frente a Sevilla B y UD Ibiza en Can Misses, y un empate en la Nueva Condomina. Al Hércules solo le vale ganar en su estadio a pesar de las numerosas bajas para seguir con aspiraciones reales de regresar al fútbol profesional. La cita, este domingo, 29 de marzo, a las 18:45 horas.