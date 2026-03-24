Mehdi Puch, al rescate del Hércules

El momento es ahora. Quedan nueve partidos y hay que ser capaces –en ese plazo improrrogable– de recortar cuatro puntos y adelantar a cinco equipos. Si no, la temporada acabará para el Hércules sin opciones de disputar las eliminatorias de ascenso a Segunda División. Para este intento definitivo, inexcusable, Beto Company recupera al único jugador que es capaz de dar un sentido productivo a su forma valiente (y sofisticada) de interpretar el fútbol.

El parisino regresará al once este domingo. Lo hará después de dos jornadas sin poder jugar por culpa de una sobrecarga en el muslo que no revestía gravedad, pero que le ha acabado pasando más factura de la que esperaba su entrenador porque, a la carencia muscular, se ha unido la debilidad acumulada por el mes de Ramadán que ya ha dejado atrás.

Esta será la primera semana de trabajo completo, a pleno rendimiento, con toda la energía dedicada a la sesión del mediapunta francés. Su ausencia en el campo se paga con un carrusel de pérdidas y con escasa presencia ofensiva del cuadro blanquiazul, al menos una ordenada. La idea con la que trabaja el cuerpo técnico es con que sea titular frente al Marbella si no se produce ningún contratiempo que lo evite. Para el preparador valenciano es indiscutible... y para la grada del Rico Pérez, también.

Eso supondrá la recuperación de un estilo con él como catalizador principal. También regresará Unai Ropero, a quien la rótula le ha dejado de molestar. El mal apoyo que realizó en el arranque del encuentro en Alcalá de Henares, frente al filial del Atlético de Madrid, que luego se complicó aún más por una entrada dura abajo cuando trataba de controlar el balón de espaldas, le ha obligado a guardar reposo para eliminar la molestia y la irritación del tejido que recubre la articulación. Ha iniciado las sesiones de entrenamiento integrado completamente en el grupo, así que también se cuenta con él para formar de inicio en el regreso de Escassi a Alicante.

Ropero, durante un entrenamiento con el Hércules, en Fontcalent. / HCF

En el caso del vitoriano, aún no está claro si entrará en el partido como segundo delantero o si, debido al bajo rendimiento de Nico Espinosa, Beto le desplaza a banda para mantener el doble pivote Ben Hamed-Calavera, con Mehdi justo por delante para marcar el ritmo del juego y orientar el ataque blanquiazul. También podría retrasar su posición al centro del campo en el puesto del camerunés y así seguir confiando en el capitán, pero de todas las alternativas, esta es la que menos tiempo ha ocupado en los trabajos tácticos que ha llevado a cabo el técnico del Hércules, que tiene en la cabeza apostar por Alberto Toril en la formación titular en detrimento de un escasamente inspirado Fran Sol.

La condición física del mallorquín aún no es la mejor, la óptima, pero es tanta la diferencia (y la presencia) ofensiva entre uno y otro, que cuesta no dar el paso casi dos meses después de haber sido anunciado como último refuerzo invernal. En el caso del delantero, se está extremando la precaución porque volvió a España desde Costa Rica en muy baja forma tras haber sido objeto de un aislamiento provocado para conseguir que renunciara a su contrato allí. Al final, el Hércules fue su tabla de salvación y él quiere agradecer la confianza a pesar del estado de forma en el se encontraba en el momento de la negociación. De momento suma tres goles en los 78 minutos que acumula sobre el césped.

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Debieron ser cuatro, pero Bolo, al que se ordenó ejercer de punta, a la desesperada, en el tramo final, se quedó parado y arruinó la maniobra del ariete balear que habría servido para salvar un punto en el Luis del Sol de Sevilla. Beto Company tiene en la cabeza alinearlos a los tres a la vez frente al Marbella, preferentemente de partida, pero aún restan cuatro días de trabajo conjunto para acabar de materializar esa idea.