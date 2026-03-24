Pepe Traoré, el multiusos del Hércules B que aspira a seguir el camino de Galvañ y Guti

Ante la interminable lista de lesiones, la cantera. Al Hércules no le queda otra en el tramo final de la competición. Agarrarse a lo que tiene, sea mucho o poco, del primer equipo o del filial, para tratar de hacerse un hueco entre los cinco primeros de aquí a las nueve semanas que restan de liga.

La siguiente prueba, el renacido Marbella, este domingo (18:45 horas) en el José Rico Pérez. El club malagueño llega al feudo blanquiazul tras sumar siete de los últimos nueve puntos posibles (empate en Murcia (1-1) y victorias en Ibiza (0-1) y frente al Marbella (3-0) en casa). Una dinámica ascendente que les permite recobrar la fe en una permanencia que vislumbran a seis puntos, pero que llegó a estar a once hace tres jornadas.

El entrenador del Hércules, Beto Company, en el banquillo visitante del Tarazona. / LOF

Para frenar la reacción marbellí, Beto Company contará con ocho bajas... en el mejor de los casos. Los atacantes Oriol Soldevila y Richie Dapaah, el centrocampista Roger Colomina y los defensas Samu Vázquez, Alejandro Sotillos, Nacho Monsalve y Jorge Galvañ están descartados para la cita por lesión.

Tampoco entrará en la convocatoria el extremo Jeremy de León, convocado por Puerto Rico para disputar las FIFA Series. El boricua se estrena en la madrugada del miércoles al jueves frente a Guam, en las semifinales del torneo. A la lista de ocho futbolistas podría sumarse Unai Ropero, pendiente de evolución.

Una opción para casi todo

La situación demanda un paso adelante de la cantera, que seguro tendrá presencia en la convocatoria blanquiazul este domingo. Y con Sergio Guti asentado como un habitual, el siguiente en la lista llamado a debutar podría ser Pepe Traoré. Un centrocampista zurdo, de 21 años, que está destacando en el filial entrenado Rober Campillo. Un '8' con alma de '10', pero que también cuenta con condiciones para partir desde la banda, sobre todo desde la derecha, donde también se siente cómodo.

Actuando principalmente como centrocampista, ha marcado tres goles con el segundo equipo blanquiazul. Y quienes siguen su día a día destacan su habilidad con el balón, su velocidad en conducción, su agilidad y la lectura del juego que tiene. Beto también lo ve y le sigue de cerca. De hecho, lleva siendo es un habitual en los entrenamientos de la primera plantilla desde mediados de febrero, cuando las lesiones comenzaron a afectar en la plantilla.

Pepe Traoré, en su presentación como nuevo jugador del Hércules B. / Álvaro Egea / HCF

Pese a su polivalencia, el cuerpo técnico del Hércules no le tiene en cuenta como el sustituto de los lesionados Galvañ y Samu. Consideran que no reúne las condiciones (principalmente tácticas) para un puesto tan específico, en el que se asume demasiado riesgo, sobre todo en fase defensiva. Su lugar sobre el verde se encuentra más adelante. Con el habitual agitador de partidos para Beto en Puerto Rico, donde más papeletas suma Traoré para debutar es en la banda derecha... pero para actuar como extremo.

Familia de futbolistas

Nacido en Elche, Traoré dio sus primeros pasos futbolísticos en distintos clubes de la ciudad. En 2024 dio el salto a la Tercera RFEF con tan solo 19 años, dejando el Juvenil del Intangco para firmar por el AC Torrellano. Allí jugó 14 partidos, antes de incorporarse a la entidad blanquiazul este verano.

Pero caso de Pepe no es ni mucho menos la excepción en la familia Traoré Tounkara. El centrocampista del Hércules B es hermano de Bakary Traoré, futbolista que pertenece al Elche y está cedido esta temporada en el Tarazona (misma liga que el Hércules). Además, es primo de Buba Sangaré, lateral cedido en la primera plantilla ilicitana desde la Roma. Tres familiares estrechamente ligados al fútbol de la provincia, Pepe como blanquiazul y Bakary y Buba como franjiverdes.

El camino de Galvañ y Guti

La llegada de Company al banquillo blanquiazul ha traído un mayor peso de la cantera en el primer equipo blanquiazul. El técnico valenciano cogió el testigo de Rubén Torrecilla a con Jorge Galvañ y le ha convertido en un fijo de la rotación. Pero junto al extremo reconvertido a lateral, también le ha dado la oportunidad a Guti. El canterano nacido en Elda suma cuatro participaciones entrando desde el banquillo y se estrenó como asistente frente al Murcia, sirviendo a Toril.

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Es el espejo en el que se mira Pepe para soñar con su debut. El técnico herculano le ha convocado en tres ocasiones: Antequera (15 de febrero), Eldense (28 de febrero) y el pasado fin de semana, en la derrota frente al Betis B. Este domingo, la situación es propicia para que a la cuarta vaya la vencida.