El Hércules, a la espera del mejor Nico Espinosa

A las espera del '10'. De quien, con permiso del lesionado Oriol Soldevila, fue el futbolista más determinante del Hércules la temporada pasada. Fueron seis tantos y seis asistencias entonces. Ahora, con un entrenador distinto y tras una lesión que le hizo perderse prácticamente toda la primera vuelta, Nico Espinosa no arranca. Al capitán le está costando recuperar su mejor nivel, su explosiva arrancada, su capacidad de desbordar al lateral rival. Al margen de su aportación goleadora, inexistente esta liga, tampoco está teniendo la incidencia en el juego que sí logró el curso anterior, cuando las lesiones le respetaron casi por primera vez en su carrera.

El canterano, tras empezar la pretemporada como uno de los jugadores más en forma, volvió a recibir la peor de las noticias. El tobillo le impidió empezar la temporada, fue operado y tuvo que ver el primer tercio de competición —incluída la destitución de Rubén Torrecilla— desde las gradas del Rico Pérez. Se lesionó a finales de julio... y no reapareció hasta el 22 de noviembre. Pero tras apenas sumar 93 minutos en tres partidos, de nuevo apareció la principal pesadilla de Nico en su relación con las lesiones musculares: el dolor en la parte posterior del muslo.

Nico Espinosa trata de habilitar a Andy escudero, que llega en carrera. / Alex Domínguez

Volvió a parar un mes, se tomó las vacaciones de Navidad para terminar de recuperarse y regresó el 3 de enero, en el Hércules 1-5 Sabadell. Desde entonces ha logrado tener continuidad... pero no un rendimiento notable. Ha ido ganando peso para Beto Company con el paso de las jornadas. De hecho, acumula cuatro titularidades consecutivas. Pero sigue lejos de ser el Nico potente, sin miedos y desequilibrante que permitió al club blanquiazul soñar el curso pasado con disputar un "play-off", aunque fuera solo por un tiempo.

El cambio de estilo

La reorganización futbolística que ha sufrido el Hércules, pasando de un modelo más físico a uno más organizado, arriesgado y propositivo, tampoco ha acompañado en el proceso de adaptación de Nico. El '10' blanquiazul encuentra en su zancada y en su potencia dos de sus principales virtudes, pero desde el cambio en el banquillo, la mayoría de equipos que visitan el Rico Pérez se centran más en cerrar espacios y no encajar que en amenazar la portería rival. Esto limita la capacidad del alicantino, que solía ser letal con espacios por delante.

Nico Espinosa tras las primeras 29 jornadas de liga Temporada 2024-2025: en 630 minutos, 0 goles y 0 asistencias.

Temporada 2025-2026: en 1697 minutos: 6 goles y 4 asistencias.

Ese gran cambio en la manera de afrontar los partidos se traduce de manera directa en su participación goleadora. La temporada pasada, Nico terminó la temporada de su estreno en Primera RFEF sumando los mejores números de su carrera: seis tantos y siete asistencias que le convirtieron en el segundo jugador que más goles aportó de la plantilla. Este curso, después de 630 minutos sobre el verde, todavía no ha logrado ser determinante de cara a portería.

Rojas, Ropero y los penaltis

Otro de los factores que ha limitado su readaptación al equipo ha sido el significativo aumento de la competencia que ha sufrido su posición. La comisión deportiva firmó en verano a Unai Ropero y a Carlos Rojas, dos futbolistas que, pese a no tener un perfil especialmente marcado, pueden partir desde la izquierda, al igual que Nico. El hispanocolombiano no triunfó y ahora está cedido en Ucrania, pero Ropero sí que ha contado con muchos minutos ejerciendo como extremo. De hecho, es la posición desde donde más daño hace el jugador cedido por el Alavés.

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Además, la llegada de Fran Sol al Hércules también supuso un cambio en el habitual lanzador de penaltis. El curso pasado era habitual que los lanzara el capitán, pero la efectividad desde los once metros del delantero madrileño ha propiciado un cambio. Un factor más que aleja a Nico de recuperar su confianza, de volver a sentirse importante... y de ser nuevamente determinante en el tramo clave de la temporada.