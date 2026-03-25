La Policía detiene a un ultra del Murcia por la paliza a un aficionado del Hércules

La Policía Nacional ha detenido este miércoles en Murcia a un varón de 29 años de edad, por delito de lesiones, como uno de los presuntos autores de la paliza propinada a un aficionado del Hércules el pasado domingo 15 de marzo, tras el partido correspondiente a la jornada 28, celebrado en el Rico Pérez.

Entonces, ya de noche, un grupo de unos diez ultras radicales del Real Murcia, armados con palos, procedieron a increpar y perseguir a otro grupo de aficionados herculanos. A la altura de la avenida Doctor Rico, a la altura del McDonalds, alcanzaron a uno de los hinchas blanquiazules, a quien le propinaron una paliza en la que recibió diversas patadas, puñetazos y golpes, estando tirado sobre el suelo.

La rápida acción policial evitó un mal mucho mayor. Los agentes lograron impedir que la paliza fuera mucho más grave, aunque no evitaron que el aficionado atacado tuviera que acudir al hospital para ser tratado de las heridas y del efecto de los golpes que le terminaron abriendo algunas heridas en la piel, especialmente en el rostro. El aficionado del Hércules fue trasladado inmediatamente al Hospital General de Alicante para recibir atención sanitaria, donde le diagnosticaron una fractura del tabique nasal y otras lesiones de diversa consideración, según informa la Policía Nacional.

La Policía toma posiciones en la zona del Rico Pérez destinada a alojar a la afición el Real Murcia. / Alex Domínguez

Tras la agresión, se llevó a cabo una investigación policial por parte de la Brigada Provincial de Información de la Comisaría Provincial de Alicante con la que se consiguió identificar a uno de los agresores, tratándose de un varón de 29 años de edad, procediéndose en la mañana de este miércoles a su detención por su presunta participación en un delito de lesiones. En relación al resto de implicados en la agresión, se continúan realizando gestiones tendentes a su identificación y posterior detención.

Una día complicado

El clásico del 15 de marzo comenzó muy pronto para las Fuerzas de Seguridad del Estado. Alrededor de las 9.30 horas, ya habían tenido que retener e identificar a 33 ultras, también con palos, en las inmediaciones del José Rico Pérez. Luego, en el partido, en el tramo final, cuando Alberto Toril marcó el 2-0, el intento de una parte de la hinchada grana de superar la línea del personal de seguridad privado, obligó a los agentes antidisturbios a intervenir para asegurar el perímetro y evitar un enfrentamiento entre aficiones una vez finalizado el choque.

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Después, el dispositivo de seguridad escoltó a los 1.300 seguidores del Real Murcia al exterior, hasta los autobuses. Pero no todos viajaron hasta Alicante por ese medio, los que lo hicieron de manera particular, quedaron sin vigilancia una vez acabado el operativo. Precisamente uno de esos grupos que se desplazó por libre fue el causante de este ataque.