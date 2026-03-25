Un superordenador predice el final de liga del Hércules y del Eldense

Nueve partidos, 27 puntos en juego. La Primera Federación entra en su último cuarto de competición y, con ello, las calculadoras de los aficionados empiezan a recobrar el protagonismo que siempre tienen a final de temporada. Toca echar cuentas, ya sea para soñar... o para ahuyentar pesadillas. En la provincia, así es en el caso del Hércules y del Eldense. Ambos clubes llegan a la primavera mirando hacia arriba. Pero con diferencias.

Tras 29 jornadas, el Hércules es décimo clasificado con 40 puntos. Los de Beto Company están a 14 puntos del campeón, a cuatro de los puestos de "play-off" y seis por encima del descenso. Diez puntos más suma el Deportivo a estas alturas. Con 50, es tercero. El conjunto de Claudio Barragán se encuentra a cuatro puntos del líder Sabadell, tiene ocho de margen sobre el sexto y está 16 puntos por encima del descenso, con la permanencia virtual ya en el bolsillo.

Clasificación del grupo 2 de la Primera RFEF tras la jornada 29. / RFEF

A nueve jornadas para el final, un superordenador ha predecido lo que el futuro deparará a blanquiazules y azulgranas. El estudio está realizado bajo la tecnología ELO, empleada en páginas como BeSoccer, que consiste en un método estadístico diseñado para clasificar a los equipos basándose en su fuerza relativa, lo que permite predecir el resultado de futuros partidos. A diferencia de las tablas de liga convencionales que solo suman puntos, el ELO ajusta el nivel de un equipo después de cada partido, premiando más las victorias contra rivales fuertes y castigando más las derrotas contra rivales débiles.

Pesimismo herculano

La predicción no es especialmente optimista con el desenlace de la liga para el Hércules. De hecho, reduce a un bajo 7% sus opciones de terminar la liga entre los cinco primeros. Un porcentaje pesimista que se redujo considerablemente la jornada pasada, tras la derrota frente al Betis Deportivo. Antes de caer frente al filial verdiblanco, la cifra se elevaba hasta el 18%.

Alberto Retuerta, durante un partido del Hércules, en una imagen de archivo. / Alex Domínguez

La predicción da al Hércules un 91% de probabilidades de permanecer y un 2% de que descienda a Segunda RFEF. Además, el superordenador predice que el equipo de Beto terminará la temporada en decimoprimera posición. El calendario del club blanquiazul consta de cinco partidos en el Rico Pérez y cuatro a domicilio. En casa, se medirán a Marbella (17º), Atlético Sanluqueño (19º), Teruel (6º), Ibiza (13º) y Gimnàstic de Tarragona (16º). Lejos de Alicante, todavía tiene que viajar a los campos de Alcorcón (9º), Sabadell (1º), Villareal B (5º) y Algeciras (8º).

Motivos para creer en Elda

De las bajas expectativas que la tecnología ELO genera con el desenlace en la capital, el superordenador es mucho más optimista con lo que sucederá en el Nuevo Pepico Amat. De hecho, casi ni contempla un escenario distinto a terminar entre los cinco primeros. El Eldense cuenta con un 26% de opciones de terminar primero (y ascender directo) y y un 72% de jugar la promoción de ascenso a Segunda División.

Predicción de la Primera RFEF de la página web BeSoccer, en la que se emplea la tecnología ELO, a falta de nueve jornadas. / BeSoccer

Únicamente da un 2% a que los de Claudio terminen la liga sexto o más hacia bajo. Una predicción favorable que se ha disparado después de las tres victorias consecutivas que suman los azulgranas. La posición más probable en el caso azulgrana es segundo clasificado. Los de Claudio tienen que recibir en Elda al Europa (4º), al Cartagena (11º), al Marbella (17º) y al Atleti B (2º). Además, todavía debe de visitar al Tarazona (15º), al Betis Deportivo (18º), al Antequera (7º), al Sevilla Atlético (20º) y al Murcia (14º).

¿En qué se basa tecnología ELO?

Puntuación Base y Actualización Continua: A cada equipo se le asigna un número (rating) que representa su nivel actual. Tras cada encuentro, el equipo ganador gana puntos y el perdedor los pierde.

A cada equipo se le asigna un número (rating) que representa su nivel actual. Tras cada encuentro, el equipo ganador gana puntos y el perdedor los pierde. Importancia del Rival: No todos los puntos valen lo mismo. Si un equipo gana a un rival más fuerte (con mayor ELO), ganará más puntos que si gana a uno más débil.

No todos los puntos valen lo mismo. Si un equipo gana a un rival más fuerte (con mayor ELO), ganará más puntos que si gana a uno más débil. Previsión de Probabilidades: A partir de la diferencia de puntuación entre dos equipos, el sistema calcula la probabilidad porcentual de que cada uno gane, empate o pierda.

A partir de la diferencia de puntuación entre dos equipos, el sistema calcula la probabilidad porcentual de que cada uno gane, empate o pierda. Factor de Ajuste (K-factor): El sistema utiliza un "Factor K" para determinar qué tan rápido cambia el ELO. Un K-factor alto provoca fluctuaciones drásticas, usado a menudo para equipos nuevos o para ajustar el nivel rápidamente.

En el caso de las predicciones de fútbol, emplea adaptaciones especiales como la diferencia de goles o el factor campo.

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¿Cómo predice el resultado?

Si el equipo A tiene 1800 puntos ELO y el equipo B tiene 1500, el sistema calcula una alta probabilidad de victoria para el equipo A. Si el equipo A gana, solo sumará unos pocos puntos, ya que era el resultado esperado. Si el equipo B (más débil) gana, sumará muchos puntos, ya que se considera una sorpresa.