El capitán Carlos Abad llama a la puerta para regresar en el Hércules-Marbella

Ante el bendito problema de tener "dos auténticos animales en la portería", el entrenador del Hércules, Beto Company, había prometido meritocracia y elegir semana a semana con la mente puesta "en el bien del equipo". La jornada pasada, ante el Betis Deportivo, y con Carlos Abad de vuelta en la lista de efectivos disponibles, el técnico se decantó por mantener a Alessandro Blazic, que había encadenado seis partidos con actuaciones soberbias bajo palos.

Abad, por otra parte, apenas afrontaba su segunda convocatoria, la primera con opciones de ser titular, tras mes y medio de baja a consecuencia de una apendicitis que sufrió el día previo al Europa-Hércules. Parecía lógico dar continuidad a la buena racha de Blazic y no forzar un regreso apresurado del capitán a la portería, pero la jerarquía del canario, sumada a su indudable calidad, ya planteaban por sí solas el debate sobre quién debía ostentar la titularidad.

No hay titulares asegurados

Beto salió al paso del debate descartando de forma tácita que hubiera un primer y segundo portero y aseguró que él, junto a su cuerpo técnico, permanece siempre abierto a "valorar rendimientos en competición y rendimientos en entrenamiento" para decidir quién debe ponerse los guantes en cada partido.

Alessandro Blazic, en su partido de debut ante el Europa. / Álvaro Egea / HCF

Más allá de la postura del entrenador, lo cierto es que Blazic, que llegó al equipo con la temporada ya empezada, tiene como único argumento su nivel y estado de forma, lo que demuestra en el terreno de juego. Carlos Abad, además del rendimiento actual, cuenta con otra serie de circunstancias a su favor, como su importancia en el vestuario, su experiencia o su relevancia en la historia reciente blanquiazul.

A poco que Blazic falle, la opción de Carlos Abad gana partidarios

Es decir, que a poco que Blazic falle, la opción de Carlos Abad coge muchos enteros y gana partidarios, como ya está sucediendo dentro del club blanquiazul después del 2-1 que sufrieron los de Beto en Sevilla.

El fallo de Sevilla

Ni mucho menos culpable de la derrota, aunque sí señalado por su error en el segundo gol del filial bético, la permanencia de Blazic en el once titular de este domingo vuelve a estar bajo cuestionamiento. Su continuidad, de producirse, ya no se deberá exclusivamente a un balance de méritos, que los tiene, sino a una elección deliberada de Beto en favor del guardameta esloveno. Elección argumentada, con toda seguridad, pero probablemente menos unánime entre la afición.

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Sin ir más lejos, de los 134 lectores de INFORMACIÓN que votaron en la encuesta de la semana pasada, el 95 % se mostró a favor de que Blazic fuese el portero titular en la visita al Betis Deportivo, frente a un 5 % que ya pedía el regreso de Carlos Abad. En todo caso, el domingo se revelará si la preferencia de los lectores en la nueva encuesta coincide con la elección de Beto.