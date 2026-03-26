El herculano Jeremy de León asiste y jugará una de las finales de la FIFA Series 2026

Era sabido que Jeremy de León no estará disponible este domingo para jugar con el Hércules contra el Marbella por sus compromisos con la selección puertorriqueña. Ahora se sabe también que, tras ganar por 4-0 a Guam este jueves en la madrugada, en hora peninsular, el extremo herculano disputará el domingo una final amistosa contra las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, el archipiélago vecino de Puerto Rico.

Jeremy fue titular y jugó 65 minutos del partido entre los boricuas y el combinado de Guam, que saldó con asistencia a Wilfredo Rivera para el tercer gol del encuentro. El jugador herculano, que tampoco ha conseguido asentarse bajo la dirección de Beto, gana así rodaje en este parón, en el que, además, es el único jugador del plantel blanquiazul que fue convocado por su seleccionador.

La selección de Puerto Rico, joven e incipiente, se medirá este domingo por la madrugada contra sus vecinos de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos para ganar su serie del torneo amistoso impulsado por la FIFA bianualmente desde 2024, las FIFA Series. En esta edición, Puerto Rico es anfitriona de una de las series, que se está disputando en el estadio Juan Ramón Loubriel de Bayamón.

Un torneo del fútbol emergente

Las otras nueve series, conformadas por grupos de cuatro y tres selecciones de diversas confederaciones, se reparten alrededor del mundo: Australia, Azerbaiyán, Indonesia, Kazajistán, Nueva Zelanda, Ruanda (que alberga dos grupos) y Uzbekistán. En el torneo se miden 34 selecciones participantes, la mayoría de ellas procedentes de países pequeños o con escasa tradición futbolística.

No obstante, también participan selecciones de consideración como Camerún, Australia, Chile o Venezuela. En lo que afecta a Jeremy, la serie de Puerto Rico está conformada por la Samoa Americana y Guam, pertenecientes a la confederación de Oceanía, y a la finalista Islas Vírgenes de los Estados Unidos, de la Concacaf.