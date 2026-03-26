Nueve exámenes de acceso al "play-off" para un Hércules atascado

El tramo final de la liga ya está aquí. No hay más futuro que el de los nueve partidos que todavía debe disputar el Hércules. No hay, por tanto, más margen de tiempo para conseguir los resultados que permitan al equipo superar los puestos de la mitad de tabla en los que llevan atascados desde hace 16 jornadas.

Los diez partidos que ya se han jugado de la segunda vuelta dejan un balance de 14 puntos sobre 30, con 3 victorias, 5 empates y 2 derrotas, solo tres unidades por encima de los 11 puntos que cosechó Rubén Torrecilla en los diez primeros partidos de la temporada. En la clasificación tras 29 jornadas, el Hércules figura con 40 puntos, 10 victorias, 10 empates y 9 derrotas.

Resultados del Hércules en lo que va de liga contra todos los equipos del grupo / INFORMACIÓN

Sobre esos números, el factor que más pesa es la incapacidad del Hércules para ganar fuera de casa, un mal que no se ha podido superar en todo el curso, ni siquiera con el cambio de entrenador, que ilusionó cuando, justamente contra el Marbella, consiguió la primera victoria de visitante en más de nueve meses para el equipo blanquiazul. El hito, lamentablemente, no se ha repetido desde entonces.

Lo que va de segunda vuelta deja un balance de 14 puntos sobre 30, con 3 victorias, 5 empates y 2 derrotas, solo tres unidades por encima de los 11 puntos que cosechó Rubén Torrecilla en los diez primeros partidos de la temporada

Lo que sí ha conseguido Beto es convertir las derrotas en empates, pues en 17 encuentros al frente del banquillo herculano solo ha caído en tres ocasiones. El problema es que esos empates (8 en total) han sido más de los que permiten pensar en el ascenso. El equipo no se hunde, pero tampoco pega el acelerón que necesita para tocar por primera vez posiciones de "play-off".

Camino de la resurrección

El técnico, que se ha escudado bajo el argumento de que la jornada que cuenta para llegar a las plazas de ascenso es la 38, tiene también claro que los resultados obtenidos hasta ahora hacen difícil el objetivo. La semana pasada, tras un buen parcial de puntos contra tres rivales de peso, la intención declarada de Beto era "hacer algo más a nivel puntuación" de cara al momento final y decisivo de la temporada.

El tropiezo en Sevilla impidió cerrar la jornada a un solo punto del "play-off", pero todavía restan 27 unidades por disputarse en duelos contra rivales de todas las alturas de la tabla, pero todos ellos con algo que ganar y mucho que perder. La visita del Marbella al Rico Pérez este domingo es de victoria obligatoria para el Hércules, que deberá relanzar sus intenciones ante un conjunto en descenso.

Una semana después, en Domingo de Resurrección, el Alcorcón, ahora igualado en la tabla con los alicantinos, ofrecerá en su campo un partido de esos que valen seis puntos y en el que el Hércules, a fuerza de necesidad, deberá superar su letargo fuera de casa. De ese resultado dependerá hacer buena la segunda visita consecutiva al Rico Pérez de un equipo en descenso, el Atlético Sanluqueño, el domingo 12 de abril.

Abril decisivo

Hacer cálculos más a futuro es difícil, máxime cuando los siguientes tres duelos son una visita al actual líder, el Sabadell; el partido en casa contra el Teruel de Vicente Parras, primero en la cola para entrar en "play-off" a lo largo de buena parte de la campaña; y, para empezar mayo, un viaje a Villarreal contra el filial "groguet", ahora en tendencia ascendente.

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De llegar con opciones a las tres últimas semanas de competición, Beto jugará dos veces en casa: contra el Ibiza en la antepenúltima jornada y el último partido del campeonato contra el Gimnàstic de Tarragona, teniendo entre medias una visita, probablemente crucial, al campo del Algeciras. Nueve partidos, donde quizás solo dos sean "fáciles", para un equipo que ha agotado el margen de error.