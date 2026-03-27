Beto tiene "plena confianza en Fran Sol" antes del Hércules-Marbella

Partido complicado por las numerosas bajas, porque no caben más tropiezos en casa y porque el entrenador tendrá que resolver tres cuestiones capitales: quién ocupa la portería, quién jugará de lateral derecho y quién será el delantero centro. A falta de una sesión de trabajo, Beto Company no ha querido desvelar ninguna de las tres claves, agarró el manual buenista y salió del paso con tópicos serenos para no añadir más gravedad a la situación que atraviesa el Hércules, que no renuncia a sus aspiraciones de alcanzar el "play-off" a pesar de su situación clasificatoria.

Clasificación del grupo 2 de Primera Federación antes de la disputa de la jornada 30. / RFEF

"Si queremos conseguir nuestro objetivo lo primordial es ganar partidos, algo que no estamos consiguiendo regularmente. Estamos más lejos que la semana pasada del quinto, pero en lo que resta, estoy convencido de que vamos a tener nuestra oportunidad de meternos. Soy optimista. Yo prefiero ocuparme de las cosas que preocuparme por ellas. Todos los encuentros hasta el final son decisivos, pero hay que pensar solo en el siguiente, el Marbella, que, a diferencia de nosotros, sí ha sido capaz de encadenar dos triunfos", expresa el técnico blanquiazul.

"Cada semana es más complicado sumar porque todo el mundo se juega mucho, todos vamos a vida o muerte. Nuestro objetivo, desde que llegué, es alcanza la promoción porque somos el Hércules y es donde debemos estar", reitera Company, que recela de la posición que ocupa el Marbella, decimoséptimo, a seis puntos de la salvación.

"Están sacando muchísimo rendimiento de su plantilla. Tiene una buena mezcla de experiencia y juventud. Este domingo quiero ver a un Hércules presionante y que hunda al rival. En este deporte se puede ser reactivo, y estar a merced de lo que haga el adversario, o propositivo. Nosotros siempre vamos a elegir este segundo camino aunque eso conlleve asumir más riesgos", se excusó el preparador valenciano.

Fran Sol pierde el duelo con el central del Betis B durante la derrota del Hércules en Sevilla. / Manu Gómez / LOF

Un delantero aún por decidir

Company no desveló si optará por un jugador de la cantera o por reconvertir a un futbolista de otra posición para ocupar el lateral derecho ante las ausencias de los especialistas de la plantilla. El valenciano volvió a insistir en que Alberto Toril, pese a los tres goles en los últimos dos partidos, sigue un proceso especial para mejorar su condición física sin riesgos de lesión tras llegar al equipo fuera de forma en el mercado de invierno. "Esta es la primera semana que ha entrenado al 100% y la primera vez que tiene opciones de ser titular", reveló Beto, sin meterse en por cuál de los dos apostará este domingo.

"En este deporte se puede ser reactivo, y estar a merced de lo que haga el adversario, o propositivo. Nosotros siempre vamos a elegir este segundo camino aunque eso conlleve asumir más riesgos"

"Nadie puede discutir la carrera profesional de Fran Sol. Él está bien físicamente. Muy implicado. Es un líder en el vestuario, alguien que antepone el grupo a él mismo. Pero no le están saliendo bien las cosas. Estoy convencido de que va a meter goles importantes en el Hércules esta temporada. Tengo plena confianza en él y no estoy preocupado por su racha porque trabaja a diario como el que más y acabará dándole la vuelta a la situación", ha esgrimido el entrenador blanquiazul.

El técnico prefirió eludir posicionarse con respecto a quién debe formar de inicio en la portería después de la última actuación de Blazic, más terrenal que todas las anteriores. Eso, y la llamada silenciosa a la titularidad del segundo capitán, muy activo en redes sociales, obliga al preparador a tomar partido... lo quiera o no. "Tenemos al mejor de la categoría, Carlos Abad, y a la mayor irrupción de la liga, la gran revelación. Debemos tomar este debate desde el punto de vista positivo. No hay que verlo como un enfrentamiento personal, de uno cotra otro, sino sabiendo que elijamos al que elijamos, acertamos porque tenemos la mejor portería de la categoría y estamos tranquilos porque tenemos a dos animales bajo los palos", ha ensalzado Company.

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El entrenador del Hércules mantiene su fe en la posesión en la circulación rápida, algo a lo que le ayudará el regreso de Mehdi Puch y de Unai Ropero. "Para mi forma de entender este juego, sería ir contra natura salir al campo a esperar a los rivales. Para ganar hay que arriesgar". El Rico Pérez aguarda el undécimo triunfo del curso. La solución, este domingo, a las 18:45 horas.