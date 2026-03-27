El Hércules mantiene el suspense con el lateral derecho

El secreto sigue sin desvelarse a falta de la última sesión de trabajo de la semana antes de recibir este domingo (18:45 horas) al renacido Marbella, que viaja a Alicante en puesto de descenso, pero después de haber sido capaz de enlazar dos victorias y de sumar 7 de los últimos 9 puntos. Para el entrenador del Hércules, el principal quebradero de cabeza ahora es recomponer el lateral derecho después de que los tres futbolistas que pueden jugar ahí dentro de la plantilla estén de baja por lesión.

Las ausencias seguras de Samu Vázquez, con una rotura fibrilar; de Alejandro Sotillos, fuera del equipo hasta final de curso por una lesión grave de rodilla; y la del último en caer, Jorge Galvañ, con el hombro inmovilizado tras una luxación de clavícula, obligan al preparador blanquiazul a idear una alternativa fiable para tapar un espacio clave que requiere de la máxima atención en la situación actual del equipo, lejos todavía de la zona de promoción de ascenso.

Beto Company observa el desarrollo del entrenamiento del Hércules en Fontcalent. / Álvaro Egea / HCF

Beto Company ha preferido pasar por alto por este particular y abrir el abanico de posibilidades sin dar por sentada ninguna. El preparador valenciano ha explicado que maneja tres opciones a 48 horas del partido contra el cuadro andaluz. Por un lado, puede alinear a Retuerta, que es lo que hizo cuando se consumó la baja de Galvañ en Sevilla, frente al filial del Betis, tras el descanso. También ha valorado la posibilidad de echar mano de alguno de los dos laterales diestros del filial, Juanmi Carrillo y Endika Larrea, o, incluso, ha llegado a poner encima de la mesa la opción de reubicar a otro de los profesionales a esta posición como ya sucedió en su día con el canterano de Sant Joan, que entró en el primer equipo como atacante y ha terminado siendo el recambio natural de Samu.

Al despiste

Con Jeremy de León fuera, con su selección, en Puerto Rico, esta posibilidad no tiene visos de prosperar, dado que no quedan en el plantel jugadores que usen principalmente la pierna derecha que reúnan, además, las condiciones físicas que demanda esta demarcación en la línea defensiva, muy específica y, sobre todo, bastante sacrificada.

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Lo normal será que Retu doble en el flanco opuesto al suyo y que Javi Jiménez conserve su lugar, pero resulta que se da la circunstancia de que por esa zona, se moverá José Cambra, un extremo desequilibrante que se planta en el Rico Pérez después de firmar un gran gol la semana pasada y de haber sido incluido en el mejor once de la categoría en la última jornada. Facilidades no dará, seguro.