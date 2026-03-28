Hércules-Marbella: un partido sin red y con tres secretos

Subirse a la liga ahora o quedarse a verla pasar. Eso es lo que se juega el Hércules en este encuentro con un solo resultado válido para los alicantinos y tres enigmas importantes que no se resolverán hasta poco antes del comienzo del partido contra el Marbella de este domingo, a las 18:45 horas. No hay más opciones. Ganar para continuar con aspiraciones tangibles de ascenso, o fiarlo todo a la santería más poderosa y, por supuesto, la menos habitual en un club al que el infortunio le tiende la mano con suma naturalidad.

Puede que haya cambios en todas las líneas, sin excepción. En la defensiva, obligada por la baja forzosa de los tres laterales diestros posibles: Samu Vázquez, Alejandro Sotillos y Jorge Galvañ. Lo natural será que el preparador valenciano apueste por Retuerta, pero ha trabajado toda la semana con Juanmi Carrillo y Endika Larrea, del filial, por si el mal persiste. La puerta que abrió a reubicar a otro jugador diferente a estos en ese lugar maldito fue, seguramente, para añadir más dudas al rival, que tiene a su mejor hombre, al que ahora está más en forma, José Cambra, actuando justo por donde sangra este Hércules de la enfermería a rebosar.

Hasta aquí...

El entrenador ya no puede alargar más el debate bajo palos, así que toca ver si su apuesta es por la veteranía, la seguridad y la capitanía de Carlos Abad, o mantiene ahí a la eclosión más deslumbrante de un portero en el club: Sandro Blazic, que en Sevilla, frente al filial del Betis, adquirió un tinte más humano, más real, menos de superhéroe.

En el centro del campo, regresa Mehdi Puch tras la sobrecarga en el muslo y la fatiga por el déficit de electrolitos que siempre ocasiona el Ramadán. El parisino, el único capaz de interpretar con criterio el sistema de Beto, vuelve para dotar al ataque blanquiazul de un espíritu productivo que se resquebraja sin él porque Aranda ha decidido enajenarse y Ben Hamed no está cómodo entre líneas, sin campo por delante. Recibir muchas veces de espaldas, pensar rápido y ejecutar deprisa le convierten en un virtuoso de perder balones... con todo lo malo que eso provoca cuando se defiende a pares en campo rival.

La otra gran duda ahí es la de Unai Ropero. Está listo para reaparecer. Ha completado la semana sin problemas (aparentemente), pero tendría que desplazarse a banda para caber en el sistema o volver a ejercer de delantero si Nico, muy lejos de su mejor versión, conserva la titularidad. Es una opción plausible repetir la fórmula empleada frente al filial del Atleti, la del día que se lesionó el vitoriano, que en la primera vuelta fue quien le marcó al Marbella el tanto del único triunfo herculano a domicilio en lo que va de temporada.

La defensa a ultranza de Fran Sol que brindó Beto Company en la antesala de este pulso dominical no garantiza la presencia del ariete madrileño de inicio. Tampoco la de Alberto Toril, que no logra la plenitud física tras dos meses en el equipo... así que esa es la tercera incógnita que se habrá de aclarar tras la charla final, dentro del estadio, al que todos llegarán con vehículos particulares si no se varía el plan previsto. Enfrente, el renacido equipo que ahora dirige David Cabello en un curso con tres técnicos.

En racha

Los andaluces, con los exherculanos Álex Martínez y Alberto Escassi en su defensa y en zona de descenso, han experimentado una mejoría en el último mes de liga que le ha llevado a sumar 7 de los últimos 9 puntos, con dos victorias seguidas antes de viajar a Alicante, frente al Sevilla B, en casa, y la UD Ibiza en Can Misses; y un empate en la Nueva Condomina de Murcia.

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INFORMACIÓN

Liderados en ataque por José Cambra, elegido en el mejor once de la última jornada tras su gran actuación individual contra el filial hispalense, tratarán de parapetarse atrás con orden esperando un fallo local que les dé alas. Ganar o ganar, el tiempo de creer se agota.