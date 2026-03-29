Beto Company, tras el Hércules-Marbella: “El equipo debe mirar hacia arriba”

El Hércules volvía al Rico Pérez con la esperanza de quedarse a dos puntos del play-off con una victoria y así hicieron. Pese a la plaga de bajas, los de Beto Company se imponen al Marbella por 2-0. “Siempre es el momento de ganar. La categoría cada día da unas vueltas increíbles. No se puede pensar en salvarnos después del Betis y pensar en subir después de este partido”, declaró.

El encuentro se rompió rápido. En el minuto catorce, Escassi dejaba a los andaluces con uno menos. El equipo se adelantaba poco después, pero en la segunda parte el ritmo cayó considerablemente. “Los partidos duran hasta que pita el árbitro, no veo dos partidos. Estoy feliz por la victoria, era nuestro objetivo. Es cierto que podemos dar la sensación de ser anodinos, pero el rival también plantea ese juego”, afirmó Company. “Estamos en una parte de la temporada donde hay que sumar de tres en tres”, añadió.

Ante la plaga de lesiones, el técnico valenciano presentó un once repleto de cambios con respecto al último partido. “Tenemos una plantilla amplia y buena. Incluso con las bajas que arrastramos sacamos un buen once competitivo. Meter cinco cambios de un partido a otro a uno le satisface, además viendo el rendimiento es para estar contento”, aseguró Company.

A quince minutos del final, el miedo se apoderaba de los herculanos cuando Andi Escudero era sustituido después de tener molestias. Por suerte, Company transmitió calma para los aficionados: “Andi tenía fatiga, nada más. Es un futbolista que ha pasado de jugar muy poco en su anterior equipo a jugarlo todo. Llega un momento que hay que optimizar los recursos de la plantilla”.

De cara al próximo partido, el Hércules solo tendrá un lateral disponible. “Javi Jiménez ve la quinta amarilla y cuando a Retu le sacan tarjeta, hemos decidido no arriesgarlo. Bolo puede ser una opción, Juanmi del filial, también. Vamos a trabajar con un perfil que no es natural, pero es lo que toca”, explicó el entrenador.

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A dos puntos del playoff, el próximo partido será contra Alcorcón. De cara a final de temporada, Company fue valiente: “el Hércules debe mirar hacia arriba. Creemos que podemos estar en esa pelea. ¿Presión? Esta entidad siempre implica presión y el que esté en este equipo debe ser consciente”.