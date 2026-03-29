El Golazo se queda sin dueño

Ni Fernando García Angulo, ni Pablo Gastón Toledo, ni Lucas Játiva Cuartero, participantes del concurso de INFORMACIÓN, han sido capaces de marcar desde el centro del campo para ganar los 300 euros que se reparten cada vez que el Hércules juega en casa entre los lectores de este periódico que deciden participar.

Tres buenos disparos que, sin embargo, no tuvieron la fuerza y la dirección precisas para alcanzar la portería del fondo norte del estadio mundialista, en el que cerca de 10.000 espectadores presenciaron en directo al trío de lanzadores.

La siguiente edición será el 12 de abril, coincidiendo con la visita al Rico Pérez del Atlético Sanluqueño, en el descanso de ese partido que arranca a las 20:30 horas.

Participar es muy sencillo y puedes llevarte 300 €

Desde la primera jornada de liga, se publica diariamente en la edición impresa de INFORMACIÓN (salvo los martes), un CUPÓN en las páginas del diario que debes recortar y rellenar para poder participar en el concurso. Los lectores que deseen optar al premio pueden presentar cuantos cupones estimen oportuno con sus datos de contacto en cada uno de ellos.

Una vez en el estadio, el mismo día del encuentro, se depositarán los cupones en las cajas habilitadas en las puertas de acceso que hayan sido abiertas al público esa jornada. Cuantos más cupones rellene cada aficionado o aficionada, más posibilidades tendrá de ganar el sorteo y participar en el concurso que se desarrolla en el intermedio del partido, nada más comenzar el descanso.

Concursa con INFORMACIÓN y gana

La organización, representada por INFORMACIÓN y Hércules C.F., a través de un sorteo, seleccionará a los 3 seguidores que opten a un premio máximo de 300 € en el caso de un único ganador. Si no es así, la cantidad se reparte entre quienes logren enviar el balón dentro de la red de la portería ubicada en el fondo norte en un solo disparo ejecutado desde el punto exacto que marca el centro del campo. La pelota tiene que rebasar por completo la línea de gol.

En el tiempo de descanso del partido, los participantes, avisados previamente por la organización, bajarán al césped y chutarán solo una vez cada uno en el mismo orden en el que han sido agraciados en el sorteo.

En el caso de que solo uno de los tres concursantes consiga el GOLAZO, este se embolsa 300 euros. Si son dos quienes lo logran, se llevan 150 euros cada uno, y si anotan los tres, cada participante recibirá 100 euros.

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