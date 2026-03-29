El Golazo se queda sin dueño
Ni Fernando García Angulo, ni Pablo Gastón Toledo, ni Lucas Játiva Cuartero, participantes del concurso de INFORMACIÓN, han sido capaces de marcar desde el centro del campo para ganar los 300 euros que se reparten cada vez que el Hércules juega en casa entre los lectores de este periódico que deciden participar.
Tres buenos disparos que, sin embargo, no tuvieron la fuerza y la dirección precisas para alcanzar la portería del fondo norte del estadio mundialista, en el que cerca de 10.000 espectadores presenciaron en directo al trío de lanzadores.
La siguiente edición será el 12 de abril, coincidiendo con la visita al Rico Pérez del Atlético Sanluqueño, en el descanso de ese partido que arranca a las 20:30 horas.
Participar es muy sencillo y puedes llevarte 300 €
Desde la primera jornada de liga, se publica diariamente en la edición impresa de INFORMACIÓN (salvo los martes), un CUPÓN en las páginas del diario que debes recortar y rellenar para poder participar en el concurso. Los lectores que deseen optar al premio pueden presentar cuantos cupones estimen oportuno con sus datos de contacto en cada uno de ellos.
Una vez en el estadio, el mismo día del encuentro, se depositarán los cupones en las cajas habilitadas en las puertas de acceso que hayan sido abiertas al público esa jornada. Cuantos más cupones rellene cada aficionado o aficionada, más posibilidades tendrá de ganar el sorteo y participar en el concurso que se desarrolla en el intermedio del partido, nada más comenzar el descanso.
Concursa con INFORMACIÓN y gana
La organización, representada por INFORMACIÓN y Hércules C.F., a través de un sorteo, seleccionará a los 3 seguidores que opten a un premio máximo de 300 € en el caso de un único ganador. Si no es así, la cantidad se reparte entre quienes logren enviar el balón dentro de la red de la portería ubicada en el fondo norte en un solo disparo ejecutado desde el punto exacto que marca el centro del campo. La pelota tiene que rebasar por completo la línea de gol.
En el tiempo de descanso del partido, los participantes, avisados previamente por la organización, bajarán al césped y chutarán solo una vez cada uno en el mismo orden en el que han sido agraciados en el sorteo.
En el caso de que solo uno de los tres concursantes consiga el GOLAZO, este se embolsa 300 euros. Si son dos quienes lo logran, se llevan 150 euros cada uno, y si anotan los tres, cada participante recibirá 100 euros.
Noticias relacionadas
Puedes consultar las bases legales de El GOLAZO de INFORMACIÓN pinchando aquí.
Suscríbete para seguir leyendo
- Disney rodará 'Enredados' en la Comunidad Valenciana: Alicante será el principal escenario de la superproducción
- El permiso laboral de 5 días que tienen todos los trabajadores en 2026 y que muchos no están usando
- Torrevieja reabre todo el paseo del dique de Levante hasta el faro tras la remodelación de 6,5 millones de euros
- Cambios en el subsidio para mayores de 52 años en 2026: base de cotización, límite de rentas y declaración de la Renta
- Importantes cambios en el transporte para conectar Alicante con San Vicente y Mutxamel: estas serán las nuevas líneas
- Prueba de estrés para el aeropuerto de Alicante-Elche: huelga de trabajadores y más de 300 vuelos al día
- El Estatuto de los Trabajadores lo confirma: es ilegal volver a trabajar si no han pasado 12 horas desde el último turno
- Una argentina opina cuál es el barrio más pijo de Alicante: 'Aquí están las casas más caras