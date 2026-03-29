El Hércules no perdona al Marbella tras la expulsión de Escassi

Semana clave para el Hércules que recibía a un Marbella en racha que está en busca de la permanencia. Los blanquiazules han salido al Rico Pérez con la mirada puesta en reponerse de la derrota en Sevilla con este once inicial: Blazic, Retu, Rentero, Monsalve, Javi Jiménez, Calavera, Fede Vico, Mehdi Puch, Andy, Ropero y Toril.

La primera parte ha estado marcada por la temprana expulsión de Escassi tras una patada a destiempo sobre Ropero que ha dejado en superioridad al Hércules desdel el minuto 16. Desde ahí, el conjunto blanquiazul se ha hecho con el control de la posesión y ha monopolizado el juego. A la media hora de partido, un pase de Mehdi se ha encontrado con Toril que ha conectado atrás con Andy para que el alicantino se estrene como goleador en casa con un disparo ajustado al palo largo. Menos de 10 minutos después, Andy le ha devuelto el favor a Toril para que el delantero mallorquín anotara el 2-0 con el que se ha llegado al descanso.

La segunda parte ha empezado mucho más calmada. El Hércules ha seguido acercándose a pesar de tener el resultado y el partido más que controlado y se ha visto a un Marbella completamente impasible. Poco se ha visto en los segundos 45 minutos por parte de ambos equipos y el Hércules ha cosechado una victoria muy cómoda.

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