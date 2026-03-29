Horario y Televisión de los partidos del Hércules en las jornadas 31, 32 y 33 en Primera Federación

De momento, todos los partidos fijados en abril, con horario confirmado, el Hércules los jugará en domingo. A falta del que cierre el mes, todavía sin fecha, los tres que sí se han hecho públicos se disputarán en el día más futbolero de la semana. El conjunto de Beto se tiene que medir con Alcorcón, en Madrid; recibir al Atlético Sanluqueño; viajar a Sabadell; y cerrará el cuarto mes del calendario con la vuelta a Alicante de Vicente Parras y Rafa de Palmas, ambos en el Teruel, hasta ahora la revelación del campeonato.

La Real Federación Española de Fútbol ha hecho oficial dos nuevas fechas, la que enfrenta a los blanquiazules con el conjunto gaditano y el duelo crucial en la Nueva Creu Alta contra el actual líder del grupo 2, este con la retransmisión en directo del ente autonómico para toda la Comunidad Valenciana.

Horarios y Televisión de los partidos de la jornada 31 en el grupo 2 de Primera Federación. / RFEF

El Hércules, que la semana que viene se desplaza a Alcorcón, jugará allí en horario matinal su envite de la jornada 31. Ese duelo arrancará a las 12 del mediodía y se podrá seguir por cualquiera de las plataformas que conforman el Canal Lineal de la RFEF, integrado por Movistar Plus, Orange, Digi, Euskaltel, Más Media, Zapi, R, Telecable, LaLiga+ y FC Play. En todos ellos se podrá ver el domingo que viene, 5 de abril, el pulso en Santo Domingo.

Horarios y Televisión de los partidos de la jornada 32 en el grupo 2 de Primera Federación. / RFEF

A la semana siguiente, el Atlético Sanluqueño, actualmente penúltimo clasificado, pisará el Rico Pérez, de nuevo en domingo (12 de abril), para la disputa de la jornada 32. El partido contra el conjunto andaluz será en el último turno dominical: 20:30 horas. Esa cita, para quienes no puedan acudir al estadio mundialista, se podrá seguir de nuevo por el denominado Canal Lineal.

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Horarios y Televisión de los partidos de la jornada 33 en el grupo 2 de Primera Federación. / RFEF

La última fecha confirmada oficialmente, la que llevará a los blanquiazules al campo del mejor equipo del campeonato, tendrá lugar el domingo 19 de abril, a las 18 horas. À Punt emitirá ese compromiso liguero de los alicantinos en Sabadell, un destino al que el proyecto de Beto Company confía en llegar con opciones reales de confirmar sus aspiraciones de ascenso a Segunda División.