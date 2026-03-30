El herculano Jeremy de León anota con Puerto Rico su primer gol de la temporada

Este domingo el Hércules se impuso en casa ante el Marbella, y unas horas más tarde, a 6.000 kilómetros de distancia, el Puerto Rico de Jeremy de León ganaba la final de su grupo en la FIFA Series, con gol del futbolista herculano para imponerse a Islas Vírgenes de los Estados Unidos.

Tanto de penalti que, de hecho, es el primero que convierte el extremo boricua en toda la temporada. De León estuvo imparable la madrugada de este lunes (hora peninsular) en el triunfo del "Huracán Azul", que disputaba esta serie del torneo amistoso organizado por la FIFA en calidad de local, en el estadio Juan Ramón Loubriel de Bayamón.

Jeremy controló en el área un balón largo de Giovanni Calderón, lo punteó ante la salida del arquero rival, quien ya en el suelo derribó al extremo puertorriqueño. Leandro Antonetti intentó quedarse con el balón para cobrar, pero Jeremy decidió ejecutar el tiro por sí mismo y ajustó el disparo al palo izquierdo para adelantar a su selección.

Hito para el "Huracán Azul"

El jugador del Hércules también participó en la combinación que derivó en el segundo tanto, que llegó tras un toque de Sidney Paris que acabó siendo desviado por un defensor hacia su propia portería. Actuaciones que le han valido a Jeremy para ser nombrado el MVP de la final. Con este resultado, la selección puertorriqueña gana un torneo que, si bien es de caracter amistoso, está organizado por la FIFA y representa otro paso en el crecimiento del fútbol en la isla.

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Jeremy regresará a Alicante para estar disponible en el enfrentamiento de este domingo contra el Alcorcón, en el que los de Beto se juegan la posibilidad de alcanzar, tras un intento fallido hace dos semanas en Sevilla, las posiciones de "play-off". No sería mal momento para que el boricua, de tener minutos, también se estrene como anotador, pero esta vez vistiendo la camiseta blanquiazul.