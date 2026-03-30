Javi Jiménez se pierde el Alcorcón-Hércules y deja en cuadro a la defensa

Ahora sí, sin confusión alguna al respecto, a Javi Jiménez le toca cumplir un partido de sanción por acumulación de amarillas. El futbolista jienense vio su quinta cartulina este domingo contra el Marbella por un pisotón a un rival sobre el minuto 69 del encuentro, y se perderá el próximo duelo, contra el Alcorcón el Domingo de Resurrección.

Una baja que se suma a las lesiones de Samu Vázquez, Jorge Galvañ y Alejandro Sotillos desmantela del todo a la defensa del Hércules y deja a solo cuatro futbolistas del primer equipo disponibles para la línea de fondo: los centrales Nacho Monsalve, Javier Rentero y Bolo; y como único lateral, el zurdo Alberto Retuerta.

El Hércules valora la opción de recurrir la cartulina amarilla ante el Juez Disciplinario de Competiciones, aunque sin demasiado convencimiento de que el recurso prospere. El colegiado aduce en el acta del partido que la amonestación se debió a "un pisotón temerario a un adversario en la disputa del balón", y las imágenes de la retransmisión no llegan a ser determinantes para quebrar la presunción de veracidad del acta.

Javi Jiménez es el segundo jugador que más minutos han tenido en este curso

Ante esta precariedad en el banquillo, la conformación del once inicial se le complica sobremanera a Beto Company, que tampoco puede echar mano de otros jugadores "de banda", ya no solo porque no tengan aprendido el oficio defensivo, sino porque tampoco abundan ahora mismo en la plantilla. Tanto es así que en las alineaciones es común que Unai Ropero y Andy Escudero, que no rellenan el perfil arquetípico de extremo, sean los que ocupan las bandas ofensivas.

Sin más alternativa

El entrenador, por tanto, deberá encomendarse a Dios a lo largo de esta Semana Santa para que no haya ningún percance extra hasta el domingo. Tras el final del duelo contra el Marbella, adelantó que "Bolo puede ser una opción, Juanmi del filial, también. Vamos a trabajar con un perfil que no es natural, pero es lo que toca".

A pesar de no haber querido mostrar sus (pocas) cartas tan pronto como a una semana del partido, previsiblemente Beto saldrá al césped del campo del Alcorcón con Bolo en el lateral derecho, Rentero y Monsalve de centrales y Retu por la izquierda.

Juanmi Carrillo, en el amistoso contra el Mutxamel de este verano. / Álvaro Egea / HCF

También es casi obligatorio, que Beto lleve en su convocatoria a algún jugador del filial, como ya hizo con Juanmi Carrillo este pasado domingo, para dar un mínimo margen de maniobra. No obstante, y siguiendo la filosofía que planteó hace solo dos semanas cuando se le preguntó por una posible titularidad de Guti, el técnico valenciano es de la idea de que "la responsabilidad, para quien le toca la responsabilidad", por lo que es improbable que los canteranos salgan de inicio.

Baja sensible

Hablar de una baja sensible en este Hércules plagado de lesiones suena ya a un tópico, un lugar común, pero lo cierto es que Javi Jiménez es el segundo jugador que más minutos han tenido en este curso, solo por detrás de Javier Rentero. En ello contribuye que siempre ha estado físicamente bien, pero también su nivel superior desde el lateral izquierdo, donde sin llegar a ser brillante, ha sabido ser de los hombres más solventes de la plantilla.

A su cuarto partido en la disciplina blanquiazul ya le ganó la titularidad a Retu y desde entonces solo se ha perdido el partido en el Rico Pérez contra el Europa por sanción, y apenas volvió a ser suplente en el reciente encuentro contra el Atlético de Madrid B, fruto de la confusión por la cual el cuerpo técnico del Hércules preparó el duelo sin él al pensar que estaba sancionado.