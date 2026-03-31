El precio de las entradas del Alcorcón ahoga el desplazamiento del Hércules

Partido vital para el Hércules, un domingo a las 12:00 y con el lunes festivo. El viaje hacia Alcorcón, por calendario laboral y horario, es posiblemente el más conveniente para que los aficionados blanquiazules apoyen al equipo fuera de casa. El único, pero importante problema es el precio de las entradas: 30 euros.

El costo, fijado unilateralmente por el club alfarero, desalienta a los herculanos a apuntarse al desplazamiento que prepara la Federación de Peñas Herculanas. "No tenemos lleno ni la mitad del primer bus" ha explicado Arturo Francisco, portavoz de la federación, en la tarde de este martes, después de que el lunes anunciaran el viaje.

El viaje de la Federación de Peñas

Arturo Francisco opina que "lo que más le ha pesado a la gente es el precio de la entrada", y ha lamentado que el Hércules no haya sido capaz de llegar a un acuerdo con el Alcorcón. Cabe recordar que en el partido de ida, en septiembre en el Rico Pérez, los alfareros pagaron 20 euros por butaca.

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En cambio, en este duelo de la segunda vuelta, fundamental para dos conjuntos que apenas están distanciados por dos puntos en la tabla, el Alcorcón no ha abierto zona visitante y aboca a los herculanos a pagar 30 euros por asiento. Sumados a los 42 euros que cuesta el billete del autobús organizado por la federación y cualquier otro pequeño gasto en comida durante el traslado, la cuenta se iría camino de los 100 euros por ir a apoyar a los de Beto.