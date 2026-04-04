Alcorcón-Hércules: el partido de los cuatro imposibles

Vuelta al infierno, a la Comunidad Autónoma en la que el Hércules encuentra todo tipo de dificultades, el territorio en el que no ha conseguido ganar todavía en Primera Federación. Regresa a Santo Domingo, de infausto recuerdo blanquiazul tras la goleada encajada allí el curso anterior encajando cuatro goles en la segunda parte. Partido trascendental en el que, además de a esa maldición de no ser capaz de sumar de tres en Madrid, hay que unir la dificultad, casi imposibilidad, de enlazar victorias y la de ganar como visitante. Ambas cosas solo han sucedido una vez en el presente ejercicio, y eso es algo que urge revertir en las ocho fechas que restan para poder alcanzar el objetivo del "play-off".

La expedición blanquiazul ha partido con 20 futbolistas, entre ellos los canteranos del filial Sergio Gutiérrez, 'Guti', y Juanmi Carrillo, que viaja como opción para cubrir el hueco insondable que existe en el lateral derecho, donde los tres hombres que pueden desempeñar esa tarea, Sam Vázquez, Jorge Galvañ y Alejandro Sotillos, están lesionados de diversa gravedad. En teoría, escuchan a su entrenador, lo normal será que Adrián Pérez 'Bolo' sea quien ocupe de inicio esa banda de inicio, un puesto que probó por primera vez en Sevilla, durante unos pocos minutos. El de este domingo (12:00 horas) puede ser su primer partido como titular en el flanco diestro de la defensa. El izquierdo será para Retuerta, que recupera su sitio natural tras la suspensión por acumulación de amarillas de Javi Jiménez, que vio la quinta amarilla frente Betis B en una acción perfectamente evitable.

Convocatoria con los 20 futbolistas que se lleva Beto Company para disputar el Alcorcón-Hércules en Santo Domingo. / HCF

El resto del bloque ofrecerá pocas (o ninguna) novedad una vez el preparador valenciano se ha decantado por Sandro Blazic en la portería. Lo natural sería repetir la estructura con la que se doblegó con suma facilidad al Marbella una vez que el exblanquiazul Alberto Escassi se autoexpulsó a los doce minutos de juegos. Con uno más, el Hércules resolvió el envite en la primera parte. Eso significaría mantener a la dupla de centrales, Rentero-Monsalve, en el eje de la zaga; con el doble pivote integrado por Calavera y Fede Vico, con Andy Escudero en un costado, Unai Ropero en otro y el mejor futbolista de la categoría en el mes de marzo, Alberto Toril, como referencia en punta.

Dos almas en busca de redención

Este es el segundo intento consecutivo de Hércules y Alcorcón de subir de categoría tras llegar a Primera Federación a la vez, aunque por distinto camino: los alfareros tras descender de Segunda y los alicantinos después de festejar su último ascenso, en este caso desde Segunda RFEF. A ninguno les acaba de ir bien. Se juntan en Santo Domingo un proyecto con dificultades para sacar adelante sus partidos como local con otro que sufre horrores para puntuar a domicilio. El bloque que dirige Pablo Álvarez no se impone en su estadio desde el pasado 28 de febrero. Han vencido en 5 de los 15 partidos que llevan delante de su público. Por su parte, los alicantinos solo suman un triunfo lejos del Rico Pérez en todo el curso, el que se firmó en Marbella justo antes del parón de Navidad.

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A los dos les hace falta despertar, darle velocidad a su transitar denso por una categoría que está muy cerca de su desenlace, que ya no concederá muchas oportunidades a quien dé un mal paso. Company recupera a Jeremy de León, pero conserva las ausencias forzosas de los lesionados Soldevila, Colomina, Sotillos, Galvañ, Richie Dapaah y Samu Vázquez. Dos puntos les separan en la clasificación. A los de casa no les sirve el empate después de haber pinchado con el Algeciras, de ganar en Teruel y de igualar en Can Misses con el Ibiza. El cuarto imposible para los alicantinos: regresar a casa con todos disponibles para la siguiente cita... algo que, por unas cosas u otras, no ocurre desde hace bastante...