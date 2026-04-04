Hércules CF
Toril, el mejor de Primera Federación en solo tres días
El delantero del Hércules ha sido elegido jugador más valioso (MVP) de la categoría en el mes de marzo
La espera ha merecido la pena... y no siempre ocurre. Alberto Toril, que ha necesitado dos meses para alcanzar una condición física que le permitiera ser titular, en solo tres partidos con la camiseta del Hércules, se ha convertido en el jugador más valioso (MVP) de la categoría. Así lo ha decidido la competición, que le ha elegido a él como el mejor futbolista del mes de marzo en Primera RFEF.
El mallorquín, después de una salida traumática de Costa Rica, adonde se marchó tras lograr el ascenso a Segunda División con el Córdoba en 2024, ha vuelto a España convencido de que aún le quedan muchas cosas por hacer... y conseguir. Sus números, de momento, se antojan difíciles de mejorar: 4 goles en 150 minutos sobre la hierba. Y si Bolo no le hubiera arruinado el tanto del empate frente al filial del Betis en la última acción de aquel funesto encuentro, su tarjeta de presentación todavía sería más apabullante.
Un tanto cada 37 minutos es un ritmo que, de mantenerlo, aseguraría la presencia del Hércules como mínimo en la promoción de ascenso y, casi con total seguridad, en el fútbol profesional el curso que viene. Pero ese esa es una dinámica anotador casi imposible de sostener. En solo tres encuentros, uno de ellos formando de inicio y ninguno completo, ha marcado y ha asistido, de ahí que la liga se haya rendido al balear, que, a sus 28 años, atraviesa un momento trascendental en su carrera.
De la sinergia que sean capaces de sellar sobre el césped Alberto Toril, Mehdi Puch y Unai Ropero en ataque dependerán buena parte de las opciones del Hércules de alcanzar un objetivo que ve muy cerca, pero que no es capaz de agarrar. Este domingo, frente el Alcorcón, está obligado a sumar tres puntos que podrían reubicarle en zona de 'play-off', un espacio de privilegio en el que solo ha estado una vez en toda la presente campaña. Siempre es complicado para los blanquiazules puntuar a domicilio, pero esta vez en el autocar va el mejor jugador de la liga a estrenar el mes de abril.
A la caza del mejor 'Solde'
La facilidad que está encontrando Toril en su relación con el gol recuerda al mejor Oriol Soldevila. Aquel que cambió el Antonio Solana por el Rico Pérez en el verano de 2024. El barcelonés se estrenó como blanquiazul haciendo cinco goles en las primeras siete jornadas. En el caso de Solde, con la dificultad añadida de que él jugaba más lejos del área, muchas veces desde la banda derecha, y cuando no lo hacía, ejerciendo como segundo punta, conectado con los centrocampistas. El mallorquín, con los cuatro goles que suma (tres de ellos comenzando el encuentro en el banquillo), tiene en su mano mejorar aquel brillante estreno de Oriol, que continúa recuperándose de la grave lesión de rodilla que le ha impedido competir esta temporada.
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