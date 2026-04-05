Alcorcón-Hércules | Bochorno y pena en Santo Domingo

Sin un plan útil, a merced del rival los 90 minutos, defendiendo atrás, hundidos, siempre lejos de la portería enemiga, con un solo disparo en todo el encuentro y, pese a la goleada, con tu portero siendo el mejor de los tuyos sin lugar a dudas. Con esas credenciales trató el Hércules de inquietar a un Alcorcón que también le adelanta en la clasificación y le complica todavía más el anhelo insustancial de aspirar al «play-off», más por fe ilusoria que por convicción en la realidad futbolística del equipo alicantino, que volvió a enfrentarse a un rival con once futbolistas en el césped, y dio continuidad a la mueca ensimismada que acostumbra a exhibir lejos de Alicante en Primera RFEF, da igual quién gobierne el banquillo.

Los jugadores del Hércules escuchan los pitos de la hinchada blanquiazul presente en Santo Domingo. / LOF

Décima derrota, la cuarta de la era Beto, que se queda a dos de Torrecilla a falta de siete fechas para el desenlace, uno en el que cuesta vislumbrar júbilo y fiesta a juzgar por lo que se observa sobre el césped incluso siendo el ser humano más optimista sobre la faz de la Tierra. Mal viaje a Madrid, otro, no hay forma de regresar con triunfos de ese territorio en esta categoría. Tampoco de repetir victoria después de un triunfo ni de sumar tres puntos como visitante.

Ha sido así todo el curso, solo que ahora, a esos tres imposibles hay que sumar otro, el cuarto, uno muy nocivo, ese que indica que cada domingo se cae del barco algún efectivo, generalmente en defensa. Retuerta se quedó en el banquillo al descanso, con hielo en la rodilla, y Rentero, que llegó hasta el 78', abandonó la que fue su casa con una cojera ostensible después de quejarse amargamente sobre la hierba de haber recibido muchos palos.

Calavera pierde el balón en el centro del campo con Rentero observando la acción. / LOF

El Hércules no arranca. No da sensación de poderío si el rival no se lo facilita. Y ya ni siquiera presiona arriba. Las bajas atrás le llevan, no se sabe si voluntaria o tácticamente, a no exponer, a retrasar la línea, a contener con el bloque hundido. Hay tanta distancia entre el balón y el área rival, que las pocas veces que lo roba resulta imposible atacar. Ni con tres centrocampistas, Calavera, Fede Vico y Mehdi Puch, fue capaz el conjunto blanquiazul de combinar, de quedarse la pelota, de mandar, que es eso de lo que se habla mucho en las salas de prensa y luego se ve muy poco tras el pitido inicial.

La puesta en escena en Santo Domingo, lejos de favorecer aleluyas, redenciones y resurrección, marcó una tendencia inamovible, la del Alcorcón siendo dueño absoluto de la posesión, arrinconando al Hércules, empequeñeciéndolo, primero a balón parado y luego con circulaciones bien llevadas que terminaban con internadas y centros que obligaron a ver, otra vez, la mejor versión del guardameta, esta vez Carlos Abad, que recuperó la titularidad y respondió con cinco intervenciones de valor gol que, de no haberse producido, habrían generado una hecatombe de dimensión bíblica.

Carlos Abad, de nuevo titular, es el mejor del equipo alicantino con cinco grandes paradas de valor gol

Poco más de 20 minutos necesitó el equipo de Pablo Álvarez, por detrás del Hércules (hasta hoy), para concentrar todo su acierto y, de paso, airear las debilidades de un proyecto al que tampoco le vale para endurecer su propuesta ni con el poder corrector de un mercado invernal difícilmente mejorable en la tercera categoría. Pero ni por esas, no hay forma de crecer.

Después de cuatro paradones del segundo capitán bajo palos, ya no pudo evitar el primer tanto: envío desde la izquierda, desde el perfil defendido por Bolo, mal despeje de Retuerta, que deja el balón botando en el área pequeña, y Vacas, contundente, se anticipa a todos y marca a placer a tres metros de Carlos Abad.

Carlos Abad vuela, pero no puede evitar el 4-0 marcado por Raúl Blanco, del Alcorcón. / LOF

Beto, tras el receso, con tiempo para pensar en el vestuario, respondió al monólogo amarillo con un solo cambio, obligatorio por las aparentes molestias de su lateral zurdo. Apostó por Nico, lo ubicó en el carril derecho, defendiendo, y trasladó a Bolo al lado opuesto. Nada mejoró. El Alcorcón continuó siendo el único equipo jugando al fútbol y fue encadenando goles a placer con un modo de hacer daño muy repetitivo, con un clásico de videoconsola: balón a banda, pateo al área desde allí y remate sin la más mínima oposición, con todos desacompasados, sin sujetar la marca.

Retuerta aguanta un tiempo y Rentero, sustituido en el 78' sale cojeando tras un duro día de trabajo por el aluvión ofensivo rival

Así marcaron Aparicio y Rojas. Raúl Blanco prefirió adornarse. Él firmó un zurdazo elegante, recibiendo solo en el lateral del área, que mandó al palo largo, inalcanzable para el sustituto de Blazic, pero es que para entonces, superada la hora de juego, el Hércules ya era un manojo de miserias, miedos, angustias e imperfecciones rendido a su triste destino.

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Santo Domingo se convierte en una pesadilla para el herculanismo, ocho goles recibidos en sus dos últimas visitas. A veces –y solo a veces–, se pueden confundir los pretendidos mensajes de estabilidad (innecesaria) a los vestuarios con un "chicos, todo está bien, tranquilos". Y sin nervio ni tensión no se puede competir si quieres hacer cosas importantes en el deporte.