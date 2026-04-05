Beto Company, tras el Alcorcón-Hércules: “Así no nos da para playoffs”

El Hércules viajaba al estadio de Santo Domingo con la idea de que una victoria les dejaba a un punto del playoff. Sin embargo, los de Beto Company caen por 4-0 ante el Alcorcón. "Soy el primero en hacer autocrítica. Me hago responsable de esta situación, pero obviamente todos debemos dar muchísimo más. Ellos juegan, son buenos futbolistas, pero hoy no lo han demostrado", declaró el entrenador después del partido.

El partido comenzaba marcado por el regreso a la titularidad de Carlos Abad. Sobre su elección, Company afirmó: "Tenía la sensación de que era un partido donde había que tirar de experiencia, donde los balones por arriba iban a ser claves. Lo decidimos hace días porque veíamos a Carlos entrenar bien. No me planteo una rotación constante en la portería, pero en lo que queda jugaremos con la situación que nos planteen los partidos".

Los primeros minutos vieron un partido igualado. Esto fue así durante veinte minutos. Desde entonces los blanquiazules se cayeron y el Alcorcón pudo hacer lo que quiso. "No hay una explicación posible, hemos jugado setenta minutos indignos para el Hércules. Hemos empezado bien, apretando arriba, pero luego nos hemos derretido absolutamente sin balón, llegando siempre tarde. Fruto de eso llega el primer gol", reflexionó Company. "La segunda parte es completamente indigna de un equipo de primera federación, ya no solo del Hércules. Es lo que hay y las cosas se dicen así, no hay una explicación más. Es ridículo. Cada balón perdido era una ocasión de gol", añadió.

El entrenador también tuvo tiempo para analizar la actuación de sus jugadores. "No quiero poner excusas, quienes han jugado hoy son jugadores de nivel, mínimo de esta categoría. Si cuando salimos no lo demostramos, del nombre no podemos vivir", evaluó el técnico valenciano. "Soy el primero en hacer autocrítica, me hago responsable de esta situación, pero obviamente todos debemos dar muchísimo más. Ellos juegan, son buenos futbolistas, pero hoy no lo han demostrado. Así no da para playoffs", añadió.

A nivel ofensivo, el Hércules tardó más de 80 minutos en realizar su primer disparo a puerta. Company tampoco tuvo pelos en la lengua para criticar esa situación: "Cuando encajas al final de la primera y al final de la segunda, el partido queda finiquitado. Al principio, todo estaba igualado, pero no estábamos chutando. Tenemos futbolistas de calidad que lo deben hacer, y no lo han hecho. El Alcorcón ha sido superior en absolutamente todo, queda felicitarles y seguir".

Para agravar la situación en la enfermería, Retuerta y Rentero fueron sustituidos por dolores. "Estamos viviendo una situación con las lesiones increíble. Quitamos a Rentero porque tenía la planta del pie completamente morada por un pisotón. Nos están pasando cosas extrañas que son casi traumáticas. De los únicos cuatro defensas sanos que tenemos, dos los hemos tenido que cambiar por eso, pero para mí no es una excusa", explicó el entrenador.

En el segundo gol, el jugador del Alcorcón que centra parecía ligeramente adelantado. Sin embargo, Beto no intentó acudir al VAR, pero sí a hablar con los colegiados. "El gol se revisa, pero por mucho pedir no puedo hacer más. Hablo con el colegiado de la acción anterior, del pisotón clarísimo delante de nosotros a Rentero por el que le hemos tenido que cambiar. Sonaría ridículo si ahora pongo como excusa cualquier acción arbitral", explicó.

Debido a la situación excepcional, varios jugadores tuvieron que jugar fuera de posición. Por ello, Company mandó un mensaje a estos: "Si toca jugar de lateral, es lo que toca. Cuando mis jugadores se ponen la camiseta, se tienen que dejar todo en el campo".

Beto admitió que el partido supondrá un golpe duro para todos los que componen el Hércules, "desde la propiedad hasta la afición". Aun así, quiso mirar hacia adelante: "El objetivo la semana que viene es ganar, como siempre, pero cómo vendo que este es un equipo de playoffs después de un 4-0. Toca apretar, quien quiera bien y el que no, sabe que la puerta es muy grande. Fuera de Alicante hace mucho frío". Además, comenzó a dibujar el Hércules de la 26/27: "Quedan siete partidos y hay que ganar lo máximo posible. No para vender el humo del playoff, sino para demostrar quienes queremos estar en Alicante la temporada que viene".

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Para finalizar, el técnico quiso disculparse con los aficionados desplazados hasta Madrid: "Quiero agradecer a los que han venido. Los herculanos se merecen muchísimo más. Sobre todo no se merecen ver lo que hemos hecho hoy".