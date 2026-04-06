La última pirueta del Hércules: defensa de tres

No hay forma. De un tiempo a esta parte resulta imposible. Todos los partidos se cae alguien del proyecto por lesión antes de que concluyan los partidos. El Hércules inicia la semana con ocho futbolistas en proceso de recuperación, sin poder entrenar al mismo ritmo que los demás o, directamente, parados. Es el caso de Javier Rentero y Alberto Retuerta, los últimos en sumarse a esa pléyade de jugadores blanquiazules que sufren molestias incapacitantes. Ambos están pendientes del examen médico que calibre la verdadera gravedad de sus dolencias.

El central, fundamental en el eje de la zaga, verdadero motor de la contención (ya de por sí frágil) del equipo de Beto Company, se trajo de la visita a su exequipo un hematoma que le ocupa todo el empeine y le afecta a los dedos del pie derecho, uno de ellos completamente ennegrecido como consecuencia de un pisotón, del que se quejó justo después de que Aparicio marcara el 2-0 nada más arrancar la segunda parte. Quiso correr tras él, pero le faltó velocidad y pidió la presencia del fisio durante el festejo del rival.

Los dos futbolistas están pendientes de las pruebas médicas que calibren si las dolencias son graves

Aun así, se mantuvo en el campo hasta el minuto 78, que fue cuando el entrenador le sustituyó por Carlos Mangada cuando la goleada en contra ya se había consumado. Este lunes no ha podido ejercitarse, de hecho le costaba caminar por el dolor agudo al plantar y tampoco ha podido trabajar con el balón ante la imposibilidad de golpear con la diestra, la que usa como recurso habitual.

A su lado, en la sesión suave posterior al desastre en Alcorcón, la de recuperación para los titulares y de reactivación para el resto, se quedó Retuerta. El lateral madrileño pasó bien la noche, pero aún conservaba dolorida la rodilla derecha en la que recibió un golpe a la media hora de juego mientras avanzaba con el balón. Su defensor se lanzó y en la acción chocaron las dos articulaciones, llevándose la peor parte el futbolista blanquiazul, que tardó en volver a incorporarse al juego. Regresó al partido, pero sin dejar de cojear y con miedo al apoyar por la incertidumbre del daño ocasionado por la contusión, así que Beto prefirió dejarle en el banquillo toda la segunda parte.

Beto Company observa el entrenamiento en Fontcalent. / Álvaro Egea / HCF

También él tiene que ser explorado por los servicios médicos aprovechando la jornada de descanso que tiene el grupo este martes. Retuerta explicó en la sesión matinal, la primera de la semana, que se encontraba mejor que el día anterior, pero que la molestia en el lateral de la rodilla persistía, así que es muy probable que pueda causar baja el domingo, coincidiendo con la visita del Atlético Sanluqueño a Alicante.

Nacho Monsalve, Bolo y Javi Jiménez, los únicos zagueros disponibles para la visita del Sanluqueño

Eso deja al preparador valenciano con solo tres zagueros disponibles de la primera plantilla: Nacho Monsalve, Adrián Pérez ‘Bolo’, que también se llevó un susto en Santo Domingo tras ser objeto de una entrada en la banda, y Javi Jiménez, que regresa después de su imperdonable acción en el duelo con el Marbella, en el Rico Pérez, la que le granjeó la quinta tarjeta amarilla en un momento bastante inoportuno y en un lance del partido intrascendente.

Nadie vuelve todavía

La evolución de los lesionados no es tan favorable como para pensar que puedan estar a disposición del técnico esta jornada. Ni Samu Vázquez ni Jorge Galvañ pueden entrenar al 100% y lo natural, por más que acorten los plazos, es que sigan de baja una semana más.

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Eso obliga a Beto Company a recomponer la línea defensiva con futbolistas del filial que, esta vez sí, quizá dispongan de su oportunidad dado que la experiencia de reubicar en el carril derecho a Nico Espinosa no dio ningún resultado positivo. Jeremy de León podría ser la alternativa, pero el puertorriqueño no cuenta para el valenciano desde hace semanas. Juanmi Carrillo y Endika Larrea están cada vez más cerca de su debut en Primera RFEF.