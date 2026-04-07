El Hércules cerrará abril contra el Teruel

El Hércules disputará su último partido de abril frente al Teruel en el Rico Pérez. Para la jornada 34, el equipo de Beto Company jugará el domingo 26 de abril a las 16 horas. El partido verá caras familiares para los alicantinos en Rafaël De Palmas y Abraham del Moral.

La última vez que los dos equipos se enfrentaron la temporada recién empezaba. En la jornada 6, todavía con Rubén Torrecilla al mando de la nave, los aragoneses se impusieron por 2-1 en el Estadio de Pinilla. El conjunto dirigido por el ilicitano Vicente Parras es séptimo, a un punto de los playoffs. El partido supondrá el regreso del entrenador alicantino al club donde se formó. Entre 2008 y 2009, Parras fue entrenador del fútbol base herculano.

Entre las filas del Teruel hay dos caras familiares en Alicante. Todavía con contrato blanquiazul está Rafaël De Palmas, el cual está cedido en el club aragonés hasta final de temporada. El que ya dejó atrás el Rico Pérez es Abraham del Moral. El central recaló este verano en el club turolense tras un año discreto como blanquiazul.

Tras este partido, al Hércules le restarán cuatro jornadas por jugar. El envite será emitido en directo por todos los canales de streaming y operadoras televisivas asociados a la Real Federación Española de Fútbol, lo que esta temporada se ha dado en llamar Canal Lineal.

Horario (y canal de televisión) de todos los partidos de la jornada 34 relativos al Grupo II de Primera RFEF. / RFEF

Una semana antes, el equipo viajará a Sabadell. El partido puede dejar malas sensaciones, ya que, atendiendo a la historia, los de Company lo tienen complicado. El Hércules solo ha logrado una victoria lejos del Rico Pérez en los últimos trece meses. Esta fue la primera salida del conjunto alicantino tras el cambio de entrenador. El pobre rendimiento de casa es uno de los factores que explica que el Hércules no haya podido consolidarse ni engancharse en ningún momento a la zona alta de la clasificación. La pasada temporada, la dinámica fue similar, haciendo que, en casi dos años, el equipo solo haya ganado cuatro veces a domicilio.

No te pierdas ningún encuentro del Hércules CF a lo largo de toda la temporada. Consulta esta lista actualizada de manera habitual para estar al corriente del día, la hora, el canal que lo emite por televisión y el lugar de todos los partidos de liga en Primera RFEF del equipo alicantino en la campaña 2025-2026, confirmados de forma oficial por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF):

Jornada 32: Hércules-Atlético Sanluqueño (Rico Pérez). Domingo, 12 de abril. 20:30 horas. (*)

(Rico Pérez). Domingo, 12 de abril. 20:30 horas. (*) Jornada 33: Sabadell-Hércules (Municipal Nova Creu Alta). Domingo, 19 de abril. 18:15 horas. (***)

(Municipal Nova Creu Alta). Domingo, 19 de abril. 18:15 horas. (***) Jornada 34: Hércules-Teruel (Rico Pérez). Domingo, 26 de abril. 16 horas (*)

OPERADORES DE TELEVISIÓN Y STREAMING ► (*) Canal lineal: todos los operadores con derechos de emisión (Movistar +, Orange, Digi, Zapi, Mas Media, Euskaltel, Telecable, LaLiga + y FC Play). ► (**) Exclusivo: LaLiga Plus y FC Play (streaming). ► (***) À Punt ► (****) Teledeporte

Todos los partidos de liga en Primera Federación del Hércules CF se pueden seguir a través de diferentes operadores: LaLiga Plus y FC Play (que emiten todos los encuentros, es decir, están presentes en las 38 jornadas y el play-off).

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Todos los operadores que cubren total o parcialmente la liga en Primera Federación. / RFEF

Además, habitualmente, y de forma simultánea, en Orange, Más Media, Digi, Zapi TV, Movistar + (canal 52), Telecable..., accesibles desde cualquier dispositivo móvil o Smarts TV a través de su app o sus plataformas en streaming. À Punt cubrirá ocasionalmente algunos encuentros del equipo blanquiazul a lo largo de todo el curso, lo mismo que Teledeporte, que, desde enero, también se ha sumado a las retransmisiones.