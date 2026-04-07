El Hércules envía a Colomina este miércoles a Madrid para decidir cuándo le operan la rodilla

Un mes después de su grave lesión en Alcalá de henares, Roger Colomina vuelve a Madrid para decidir, junto al doctor Manuel Leyes, en qué momento se pone en las manos del prestigioso especialista gallego para revertir la rotura del ligamento cruzado anterior que sufrió el pasado 8 de marzo, en la primera parte del encuentro frente al filial del Atlético de Madrid.

Haber permanecido en el campo a pesar de la grave avería en la articulación le ocasionó un esguince en el ligamento lateral externo que el traumatólogo decidió que sería mejor esperar a que cicatrizara antes de practicar la cirugía. Según explicó al paciente, eso garantizaría una mayor estabilidad de la rodilla, por eso el jugador ha estado trabajando en la rehabilitación antes de volver a la clínica para la intervención definitiva.

El traumatólogo, que ha ganado relevancia en el entorno futbolístico internacional, con centro propio en el Paseo de la Castellana de la capital del reino, sostuvo en la primera exploración a Colomina que esta demora no afectaría al plazo de recuperación, que seguiría siendo de nueve meses desde el momento en que se produjo el percance. Lo más conveniente, según el facultativo era ingresar en quirófano con el esguince curado para garantizar el éxito de la recuperación y el fortalecimiento de la sujeción de la rótula.

El centrocampista de Sabadell se pone en las manos del mismo especialista que ya intervino a su buen amigo Oriol Soldevila, que continúa con su proceso de readaptación, ya con trabajo sobre la hierba, aunque a un ritmo bajo y con el trato con la pelota restringido. Si el doctor Leyes lo cree oportuno, puede quedar resuelta la intervención esta misma semana. Una vez superada, continuará con su larga evolución que, en el escenario más probable, le tendría de vuelta a la competición después del parón de Navidad, que es cuando dispondría del alta competitiva. La médica llegará antes…

Atención a Sotillos en el meomento de su lesión, minutos antes del grave percance de Colomina, de pie, con la mano en la oreja. / Eduardo Candel Reviejo / LOF

La paciencia y la minuciosidad en la rehabilitación es clave en este tipo de patologías que también generan un desgaste emocional grande en el jugador precisamente por eso. No ha sido un curso amable para Roger, que ya tuvo que estar parado casi tres meses por una luxación acromioclavicular en el hombro izquierdo. Tener a un compañero que atraviesa tu mismo vía crucis no rebaja la gravedad, pero sí alivia el tránsito, más aún cuando este es amigo íntimo.

Mensaje que le dedicó Oriol Soldevila a Roger Colomina tras confirmarse el mal pronóstico de su rodilla. / Instagram

Sotillos se resiste a la cirugía

La otra lesión grave de rodilla de la plantilla este curso la padeció el mismo día que Colomina, con muy pocos minutos de intervalo, Alejandro Sotillos. En el caso del lateral, desde un primer momento se mostró reacio a someterse a cirugía, confiando siempre en la capacidad regenerativa de un tratamiento alternativo al quirófano, de esos que se denominan comúnmente tratamientos conservadores.

En el caso del zaguero, el problema a tratar era una rotura del ligamento colateral medial y rotura de menisco interno. La mayoría de jugadores (y especialistas) recomienda la intervención, pero el madrileño, a sus 28 años, ha optado por un camino diferente, sin bisturí, confiando en la cicatrización y en que las nuevas terapias meniscales no invasivas le resulten eficaces.

Nadie en el club cree que Sotillos pueda volver a vestirse la camiseta del Hércules esta temporada, aunque su entrenador, Beto Company abrió la puerta a esa posibilidad la semana pasada siempre que el equipo alicantino alcanzara la promoción de ascenso y pudiera prorrogar su temporada en las eliminatorias de "play-off". De momento evoluciona bien, no ha tenido contratiempos, y aunque la molestia persiste, los servicios médicos que le diagnosticaron las dos roturas consideran que hay motivos para avalar su decisión personal de esquivar la mesa de operaciones.

Javier Rentero se cruza para tratar de evitar el avance del delantero del Alcorcón en Santo Domingo. / LOF

Ocho bajas

El Hércules, que este miércoles regresa a los entrenamientos, empieza a preparar la visita a Alicante del Atlético Sanluqueño del domingo (20:30 horas) con los ecos del batacazo en Alcorcón resonando en el vestuario y con ocho bajas. Los últimos en engrosar la enfermería han sido Javier Rentero y Alberto Retuerta, el primero con un hematoma agudo en el empeine que le afecta a los dedos del pie y el segundo con una molestia en la rodilla. Ambos están citados en la sesión para valorar su evolución y las opciones de que puedan estar presentes en una convocatoria que en este momento solo cuenta con tres defensas del primer equipo: Javi Jiménez, Adrián Pérez ‘Bolo’ y Nacho Monsalve.

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El resto de lesionados son Oriol Soldevila, Richie Dapaah, Roger Colomina, Alejandro Sotillos, Samu Vázquez y Jorge Galvañ. Los dos últimos, los únicos que pueden reaparacer antes de que finalice la temporada regular, parece que tampoco estarán a disposición del técnico esta jornada (32ª).